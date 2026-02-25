रायपुर में 9 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी, इधर सेल्समैन फरार

CG Crime: एक कारोबारी और एक अन्य युवती 9 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार हुई। मिली जानकारी अनुसार पुराना कांशी राम नगर निवासी प्रीति कुर्रे 24 को 8 जनवरी की सुबह 10.30 से 10 जनवरी की शाम 6.30 के बीच 9572104140 से काल आया। अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम गिफ्ट आने की सूचना दी और डिलीवरी के लिए लिंक भेजा।