CG Crime: गांजा तस्करी करने दो आरोपियों को 20 साल की कैद, उरला पुलिस ने 4 साल पहले की थी कार्रवाई

11 अप्रैल की रात 9.40 बजे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओसियन ग्रो गांजा के मामले में जिस रितिक पसरिचा को गिरफ्तार किया था, 14 अप्रैल को उसके दूसरे साथी मोहित पाल को भी धर दबोचा। गौरतलब है कि गत 11 अप्रैल को जोगी बंगला के पास किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ बेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रितिक को अरेस्ट किया था। आगे जांच में पता चला कि ओसियन गांजे की दिल्ली से रायपुर सप्लाई में सिर्फ रितिक नहीं, बल्कि उसके साथी मोहित पाल और कुलदीप पाल भी शामिल हैं। पढ़े पूरी खबर