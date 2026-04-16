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टिंबर मार्केट में भीषण आग! देर रात भड़की लपटों से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद भी जारी राहत कार्य

Raipur Fire News: रायपुर के फाफाडीह टिंबर मार्केट में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लकड़ी और प्लाईवुड के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के गोदामों और दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 16, 2026

टिंबर मार्केट में भीषण आग! देर रात भड़की लपटों से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद भी जारी राहत कार्य(photo-patrika)

टिंबर मार्केट में भीषण आग! देर रात भड़की लपटों से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद भी जारी राहत कार्य(photo-patrika)

Raipur Fire News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के फाफाडीह स्थित टिंबर मार्केट में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग पायनियर मार्केटिंग के कैलाश टिंबर गोदाम में अचानक भड़की और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। लकड़ी और प्लाईवुड जैसे ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे आसपास के गोदामों और दुकानों में भी खतरा बढ़ गया।

Raipur Fire News: तेजी से फैली आग, इलाके में मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में गोदाम से उठती ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं। रात के समय घटना होने के कारण आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। कई लोग अपने-अपने प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए मौके पर जुट गए।

दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा, 12 से ज्यादा गाड़ियां तैनात

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआत में 6 फायर ब्रिगेड भेजी गई थीं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 12 से अधिक कर दी गई। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे और देर रात से लेकर सुबह तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा।

एम्स से मंगाया गया पानी, लगातार चल रहा प्रयास

आग बुझाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ रही है। इसी को देखते हुए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की गई और एम्स अस्पताल परिसर से भी पानी मंगाकर आग बुझाने में लगाया गया। लगातार पानी की आपूर्ति के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू पाने में काफी समय लग रहा है।

लाखों का सामान जलकर खाक

आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा प्लाईवुड और अन्य लकड़ी का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग की तीव्रता के चलते नुकसान का दायरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस-प्रशासन मौके पर, कारणों की जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस संयुक्त रूप से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है।

देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की घटना

यह पूरी घटना देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फाफाडीह टिंबर मार्केट की है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और आग को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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Updated on:

16 Apr 2026 11:42 am

Published on:

16 Apr 2026 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / टिंबर मार्केट में भीषण आग! देर रात भड़की लपटों से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद भी जारी राहत कार्य

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