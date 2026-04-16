टिंबर मार्केट में भीषण आग! देर रात भड़की लपटों से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद भी जारी राहत कार्य

Raipur Fire News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के फाफाडीह स्थित टिंबर मार्केट में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग पायनियर मार्केटिंग के कैलाश टिंबर गोदाम में अचानक भड़की और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। लकड़ी और प्लाईवुड जैसे ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे आसपास के गोदामों और दुकानों में भी खतरा बढ़ गया।