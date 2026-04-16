Census 2026-27: आज से शुरू हुई स्व-गणना, 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरें जानकारी, 1 मई से घर-घर सर्वे

इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। नागरिक SELF ENUMERATION PORTAL (se.census.gov.in) पर जाकर अपनी जानकारी स्टेप-बाय-स्टेप भर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं और घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रगणकों (Enumerators) को दोबारा वही जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।