Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime News: साइबर ठगी में मददगार बने 3 बैंककर्मी गिरफ्तार, म्यूल खाता खोलकर ठगों को लाखों के लेनदेन में दी सुविधा

Crime News: साइबर ठगी के लिए म्यूल खाता खुलवाने में मदद करने वाले तीन बैंककर्मियों को रेंज साइबर थाना की टीम ने गिरफ्तार किया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

3 बैंककर्मी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
3 बैंककर्मी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: साइबर ठगी के लिए म्यूल खाता खुलवाने में मदद करने वाले तीन बैंककर्मियों को रेंज साइबर थाना की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ठगों और उनके एजेंटों की मदद करने के लिए बैंक के कई नियमों का पालन नहीं किया। इससे कई म्यूल बैंक खातों का संचालन किया गया। उसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है।

पुलिस के मुताबिक टिकरापारा, सिविल लाइन और गुढ़ियारी थाने में दर्ज साइबर ठगी के मामलों की जांच के दौरान एक्सिस बैंक के सेल्स मैनेजर अभिनव सिंह, इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर प्रवीण वर्मा और रत्नाकर बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर प्रीतेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों ने साइबर ठगों के लिए बैंक खाता खुलवाने में मदद की। म्यूल बैंक खाता खुलवाए, जिसमें ठगी के लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। साथ ही बैंक के नियमों और केवायसी रूल्स का पालन नहीं किया। साइबर ठगों के लिए काम करने वाले ब्रोकरों से म्यूल खातों के एवज में पैसे भी लिए थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

CG Cyber Fraud: 11 राज्यों में 1.70 करोड़ की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ाया, छत्तीसगढ़-यूपी से जुड़े तार, जानें पूरी सच्चाई
रायपुर
म्यूल खाते खुलवाने वाले साइबर ठग पकड़ाए (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट के लाखों खपाए

शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने कई लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया है। आमतौर पर लाखों रुपए को अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराया जाता है। इन खातों से फिर दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। साइबर ठगों को इसके लिए बड़ी संख्या में बैंक खातों की आवश्यकता पड़ती है। रेंज साइबर पुलिस अब तक 200 से ज्यादा साइबर ठगों, म्यूल खाता खुलवाने वाले, बैंककर्मियों और एजेंटों को गिरफ्तार कर चुकी है।

क्या है म्यूल खाता

पैसे लेकर दूसरों को अपना बैंक खाता देते हैं। इन बैंक खातों में साइबर ठगी, ऑनलाइन सट्टा या ब्लैकमनी के पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं। म्यूल बैंक खाता कई बार दूसरों के नाम, पते से भी खुलवाते हैं। इसमें बैंककर्मियों की मिलीभगत रहती है। इन बैंक खातों की बैंक वाले मॉनीटरिंग नहीं करते हैं। इस कारण कई मामले सामने नहीं आ पाते हैं।

ये भी पढ़ें

हैलो… आपके नाम FIR है, 30 हजार भेजो मामला रफा-दफा कर दूंगा! फर्जी पुलिसकर्मी बनकर छात्रा से ठगी की कोशिश
बिलासपुर
हैलो… आपके नाम FIR है, 30 हजार भेजो मामला रफा-दफा कर दूंगा! फर्जी पुलिसकर्मी बनकर छात्रा को किया कॉल, ठगी से ऐसे बचा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime News: साइबर ठगी में मददगार बने 3 बैंककर्मी गिरफ्तार, म्यूल खाता खोलकर ठगों को लाखों के लेनदेन में दी सुविधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.