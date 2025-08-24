CG Crime News: साइबर ठगी में मददगार बने 3 बैंककर्मी गिरफ्तार, म्यूल खाता खोलकर ठगों को लाखों के लेनदेन में दी सुविधा

शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने कई लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया है। आमतौर पर लाखों रुपए को अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराया जाता है। इन खातों से फिर दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। साइबर ठगों को इसके लिए बड़ी संख्या में बैंक खातों की आवश्यकता पड़ती है। रेंज साइबर पुलिस अब तक 200 से ज्यादा साइबर ठगों, म्यूल खाता खुलवाने वाले, बैंककर्मियों और एजेंटों को गिरफ्तार कर चुकी है।