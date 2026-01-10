CG News: अंडों में मिलावट की आशंका..! छत्तीसगढ़ में सभी जिलों को जांच के निर्देश, FSSAI अलर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्नाटक की एक कंपनी के अंडों में प्रतिबंधित रसायन नाइट्रोफ्यूरान पाए जाने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में सतर्कता बढ़ा दी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से अंडों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच में यदि खतरनाक रसायन की पुष्टि होती है, तो संबंधित बैच के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।