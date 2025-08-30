CG Crime: तीजा मनाकर घर आई पत्नी की राड मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के पिता कृष्णकुमार सेन की रिपोर्ट पर अभनपुर पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर धारा 109, 115 (2) के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई है। आरोपी मुकेश सेन को पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ एवं मेमोरण्डम कथन लिया गया। आरोपी द्वारा घटना मे प्रयुक्त एक लोहे की रॉड, गवाहों के समक्ष जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर उसे गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।