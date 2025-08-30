Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Crime: तीजा मनाकर घर आई पत्नी की राड मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: बच्चों की रोने की आवाज सुनकर उसके पिता ने डांटते क्यो मारपीट करते हो कहने पर आरोपी ने अपने पिता के साथ ही मारपीट कर उसे भी चोटे पहुंचाई।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 30, 2025

CG Crime: तीजा मनाकर घर आई पत्नी की राड मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: अभनपुर थाना क्षेत्र ग्राम टोकरो निवासी मुकेश सेन ने अपनी पत्नी प्रियंका सेन के चरित्र शंका के चलते गत दिवस लोहे की राड से प्राणघातक हमला कर दिया था। जिसे गंभीर हालत में सोनी मल्टी अस्पताल अभनपुर में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर आरोपी मुकेश सेन (30) को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमार्ड पर जेल भेज दिया है।

बताया गया कि मृतिका प्रियंका सेन 27 अगस्त को ही मायके से तीजा पर्व मनाकर अपने घर टोकरो पहुंची थी। रात्रि 10 बजे के करीब पति के लिए खाना निकाल रही थी इसी बीच गाली गलौच करते हुए उसे सिर में लोहे के राड से वार कर दिया। घायल स्थिति में बच्चों की रोने की आवाज सुनकर उसके पिता ने डांटते क्यो मारपीट करते हो कहने पर आरोपी ने अपने पिता के साथ ही मारपीट कर उसे भी चोटे पहुंचाई।

आरोपी के पिता कृष्णकुमार सेन की रिपोर्ट पर अभनपुर पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर धारा 109, 115 (2) के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई है। आरोपी मुकेश सेन को पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ एवं मेमोरण्डम कथन लिया गया। आरोपी द्वारा घटना मे प्रयुक्त एक लोहे की रॉड, गवाहों के समक्ष जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर उसे गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

Published on:

30 Aug 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: तीजा मनाकर घर आई पत्नी की राड मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

