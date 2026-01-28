CG Dhan kharidi: आखिरी दिन तक चलेगी धान खरीदी, तीन लाख से ज्यादा किसान इंतजार में

किसानों को अब तक 29,597 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 129 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। विभाग उपार्जन केंद्रों में धान के उठाव को लेकर मार्कफेड के अधिकारियों के मुताबिक उपार्जन कें द्रों से धान का उठाव 31 जनवरी के बाद किया जाएगा। धान के परिवहन में गड़बड़ी पकड़ में आने की वजह से उपार्जन केंद्रों से उठाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई किसान अभी भी टोकन कटने का इंतजार कर रहे हैं। उनसे 28,29 और 30 जनवरी को धान खरीदी की जाएगी।