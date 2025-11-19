Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

बिजली बिल में बड़ी राहत.. 200 यूनिट तक हाफ का फायदा, 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल में बड़ी राहत दी है। आयोजित विशेष विधानसभा सत्र के दौरान हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 19, 2025

CG electricity bill

अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल (File photo Patrika )

CG Electricity Bill: प्रदेश सरकार ने आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को आयोजित विशेष विधानसभा सत्र के दौरान हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। ( CG News ) अब 100 की जगह 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। पत्रिका ने 10 नवंबर को ही हाफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की खबर प्रकाशित की थी।

CG Electricity Bill: 36 लाख घरेलू उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री ने नई बिजली योजना की घोषणा की है। अब प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है, उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस निर्णय से राज्य के 36 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। यह योजना एक दिसंबर से लागू हो जाएगी।

उपभोक्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्रयास

हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट करने की सरकार के घोषणा को आम उपभोक्ताओं की नाराजगी कम करने के प्रयास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित कर 100 यूनिट करने के मामले को कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी दलों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया था। प्रदेशभर में विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर रहे है। आम लोगों में भी भारी नाराजगी है। ऐसे में सरकार बैकफुट पर थी। अब 200 यूनिट में राहत देकर नाराजगी दूर करने वाला कदम उठाया है।

400 यूनिट वालों को भी फायदा

नई बिजली योजना के अंतर्गत 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

Published on:

19 Nov 2025 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिजली बिल में बड़ी राहत.. 200 यूनिट तक हाफ का फायदा, 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

