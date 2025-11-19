बिजली बिल में बड़ी राहत.. 200 यूनिट तक हाफ का फायदा, 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट करने की सरकार के घोषणा को आम उपभोक्ताओं की नाराजगी कम करने के प्रयास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित कर 100 यूनिट करने के मामले को कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी दलों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया था। प्रदेशभर में विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर रहे है। आम लोगों में भी भारी नाराजगी है। ऐसे में सरकार बैकफुट पर थी। अब 200 यूनिट में राहत देकर नाराजगी दूर करने वाला कदम उठाया है।