CG Film: बस्तर बेस्ड चार फिल्में, इसमें से एक ढोलकल गणपति पर

ताबीर हुसैन. राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के साथ ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा ( CG Film) भी अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। ढाई दशक की इस यात्रा में जहां तकनीक और कथानक में बदलाव आया है, वहीं अब सिनेमा का फोकस बस्तर की कहानियों पर आ गया है। यहां की धरती, संस्कृति और संघर्ष अब बड़े परदे पर आकार लेने लगे हैं। चार नई फिल्में इसी कड़ी को आगे बढ़ा रही हैं आरजे बस्तर’, ‘दण्डाकोटुम’ और ‘ढोलकल’।