CG Flight: त्योहारी सीजन में यात्रियों की जेब पर डाका, हवाई किराए में 40% तक बढ़ोतरी

ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी का कहना है कि आमतौर पर त्योहारी सीजन में फ्लाइटों में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा होता है। इसे देखते हुए कुछ दिन पहले टिकट बुक कराने पर किराया तत्काल की अपेक्षा कम रहता है। त्योहारी सीजन में आमतौर पर फ्लाइटों के फुल होने पर किराए में अंतर आता है। बता दें कि इस समय रोजाना औसतन 7500 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हो रहा है। जबकि सामान्य दिनों में 5500 से 6000 लोग यात्रा करते हैं।