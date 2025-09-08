CG Flight: त्योहारी सीजन में यात्रियों की जेब पर डाका, हवाई किराए में 40% तक बढ़ोतरी

CG Flight: छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हवाई यात्रियों की संख्या के साथ ही किराए में 40 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। इसके बाद भी अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही हैं। खासतौर पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जाने वाली फ्लाइटें शामिल है।
ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि गणेश उत्सव के साथ ही आमतौर पर यात्रियों की संख्या बढ़ती है। इसके चलते दिन के समय चलने वाली अधिकांश फ्लाइटों का किराया ज्यादा होता है। वहीं, रात के समय संचालित उड़ानों का किराया अपेक्षाकृत कम होता है। इसकी मुख्य वजह दिनभर काम करने के बाद वापसी का विकल्प खुला रहता है।
दूसरी तरफ, रात के समय होटल में रुकने और टैक्सी महंगी होने के कारण अधिकांश लोग रात के समय सफर करने से परहेज करते हैं। इसके चलते किराया भी अपेक्षाकृत कम रहता है। बता दें कि रायपुर से इस समय दिल्ली के लिए 5, मुंबई और हैदराबाद के लिए 3-3, कोलकाता, इंदौर और बैंगलुरू के लिए 2-2 और अन्य शहरों के लिए 1-1 फ्लाइटों का संचालन किया जाता है।
ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ( टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी का कहना है कि आमतौर पर त्योहारी सीजन में फ्लाइटों में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा होता है। इसे देखते हुए कुछ दिन पहले टिकट बुक कराने पर किराया तत्काल की अपेक्षा कम रहता है। त्योहारी सीजन में आमतौर पर फ्लाइटों के फुल होने पर किराए में अंतर आता है। बता दें कि इस समय रोजाना औसतन 7500 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हो रहा है। जबकि सामान्य दिनों में 5500 से 6000 लोग यात्रा करते हैं।
रायपुर से मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलूरु, गोवा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता सहित अन्य शहरों के सीधी यात्री बस चलती है। सामान्य दिनों में नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा का 400 से 700 रुपए रहता है, लेकिन लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए इस समय 600 से 900 रुपए तक किराया यात्रियों से वसूल किया जा रहा है। वहीं अन्य शहरों के लिए चलने वाली बसों का किराया 1800 से 3000 रुपए लिया जा रहा है। जबकि सामान्य दिनों में 1500 से 2500 रुपए तक रहता है।
शहर सामान्य किराया बढ़ा किराया
दिल्ली 6 से 8 हजार 10 से 12 हजार
मुंबई 6 से 7 हजार 9 से 11 हजार
कोलकाता 5 से 7 हजार 11 से 13 हजार
बेंगलूरु 6500 से 7 हजार 8500 से 9 हजार