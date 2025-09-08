दूध और केले का साथ बन सकता है ब्लॉकेज की वजह, गलत कॉम्बिनेशन सेहत पर भारी…

बॉडी बिङ्क्षल्डग और पुरुष शक्ति बढ़ाने के नाम पर बाजार में धड़ल्ले से शिलाजीत उत्पाद बिक रहे हैं। शिलाजीत की तासीर अत्यधिक गर्म मानी जाती है और इसे गर्म पानी में मिलाकर लेना शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा कर सकता है। वहीं शिलाजीत के व्यायाम करने से पहले नहीं लेना चाहए। इससे रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान होने की भी आशंका रहती है। सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें।