छत्तीसगढ़ में ठंड ने फिर बढ़ाई कंपकंपी! अंबिकापुर में 4.8 डिग्री पहुंचा पारा, अगले 3 दिन शीतलहर और कोहरे का अलर्ट

CG Weather Update: रायपुर दो दिन की राहत के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग में ठंड का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है, जहां अंबिकापुर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रारोड में पारा 6.8 डिग्री तक पहुंच गया।