CG Fraud News: रायपुर में करोड़ों की ठगी और सोने की चोरी, CCTV में सब साफ, व्यापारियों के लिए चेतावनी
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सराफा कारोबारी के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी को तंजानिया में गोल्ड माइंस में निवेश करने के नाम पर कई गुना मुनाफे का झांसा दिया गया और उसके 2 करोड़ रुपए वसूले गए।
ठगी करने वालों ने कारोबारी को तंजानिया बुलाया और एमकेएम नामक माइंस के फर्जी कागजात दिखाए। कारोबारी ने यश शाह नाम के युवक पर शिकायत दर्ज कराई है और मामला पुलिस के पास एफआईआर के रूप में दर्ज है।
सदर बाजार स्थित भोरावत एंड संस सर्राफा दुकान में भी चोरी का मामला सामने आया। 15 जनवरी को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच, एक महिला ग्राहक बनकर दुकान में आई और मोती लगी 13.550 ग्राम (जिनमें 4.320 ग्राम 18 कैरेट सोना शामिल है) की सोने की चेन चुरा ली। दुकान के स्टाफ ने शंका होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें महिला चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रही है। पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है।
प्रिंस जैन, कारोबारी ने बताया कि उनका दुकान भोरावत एंड संस, ब्रहमपुरी विरंची नारायण मंदिर के पास स्थित है। उन्होंने पुलिस को बताया कि महिला ने सेल्समैन संगीता धाकड़ से बातचीत करते हुए मौका देखकर चेन उठाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आरोपी महिला और ठगी करने वालों की जल्द गिरफ्तारी की संभावना है।
