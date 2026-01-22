CG Fraud News: रायपुर में करोड़ों की ठगी और सोने की चोरी, CCTV में सब साफ, व्यापारियों के लिए चेतावनी

सदर बाजार स्थित भोरावत एंड संस सर्राफा दुकान में भी चोरी का मामला सामने आया। 15 जनवरी को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच, एक महिला ग्राहक बनकर दुकान में आई और मोती लगी 13.550 ग्राम (जिनमें 4.320 ग्राम 18 कैरेट सोना शामिल है) की सोने की चेन चुरा ली। दुकान के स्टाफ ने शंका होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें महिला चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रही है। पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है।