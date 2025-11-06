CG Gang Rape: ब्वॉयफ्रेंड से मिलने गई युवती से गैंगरेप, 24 घंटे बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं…

पुलिस के मुताबिक एक युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने गई। इस दौरान दो युवकों की नजर पड़ गई। आरोपियों ने युवती को डराया-धमकाया। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। घटना की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई है। इस संबंध में धरसींवा थाना प्रभारी को कॉल किया गया, तो उनका सरकारी नंबर बंद था।