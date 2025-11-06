CG Gang Rape: ब्वॉयफ्रेंड से मिलने गई युवती से गैंगरेप, 24 घंटे बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं...(photo-patrika)
CG Gang Rape: छत्तीसगढ़ के रायपुर में धरसींवा इलाके में एक युवती से गैंगरेप हो गया। आरोपियों ने युवती को उसके ब्वॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए देख लिया। इसकी जानकारी परिजनों को देने के नाम पर उसे डराया-धमकाया। इसके बाद दुष्कर्म किया। आरोपियों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। धरसींवा पुलिस को 24 घंटे बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है।
पुलिस के मुताबिक एक युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने गई। इस दौरान दो युवकों की नजर पड़ गई। आरोपियों ने युवती को डराया-धमकाया। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। घटना की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई है। इस संबंध में धरसींवा थाना प्रभारी को कॉल किया गया, तो उनका सरकारी नंबर बंद था।
युवती से गैंगरेप की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। 24 घंटे बाद भी धरसींवा पुलिस आरोपियों को ढूंढ नहीं पाई है। उल्लेखनीय है कि आउटर के इलाके में आदतन बदमाश लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। कई युवक-युवतियों से भी लूटपाट करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग