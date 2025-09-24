बंगाल की खाड़ी में उठे खतरनाक बंवडर का छत्तीसगढ़ में तगड़ा असर, अगले 24 घंटे तक धुआंधार बारिश की चेतावनी

CG Heavy Rain Alert: छत्तीसगढ़ में बीती रात से तेज बारिश हो रही है। एक बार फिर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस बीच सारंगढ़ में हादसे की खबर आ रही है। यहां एक कार नाले में बह गई। ( CG News ) वहीं कार सवार तीन युवक तैरकर बाहर आ गए। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि रायपुर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कई जगहों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है।
बंगाल की खाड़ी में बने बारिश के सिस्टम का असर प्रदेश में दिख रहा है। रायपुर के अलावा बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में देर रात से बारिश का दौर जारी है। रायपुर में सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। जिसके चलते एक बार फिर जनजीवन प्रभावित हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल में बारिश का यह दौर अगले 24 घंटे तक रहेगा। इसके बाद ही बारिश में कमी आ सकती है। बताया कि पूर्व-मध्य और सीमावर्ती उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से 24 सितंबर से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और मेघ गर्जन की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
सारंगढ़ में बीती रात तेज बारिश हुई। वहीं आज सुबह बारिश के बाद उफनते नाले को पार करने के दौरान एक कार बह गई। ( CG Heavy Rain Alert ) हालांकि कार सवार तीन लोगों ने तैरकर जान बचा ली। तीनों बरमकेला से ओडिशा जा रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें नाला पार नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। गनीमत रहा कि तीनों बाल-बाल बच गए।
मौसम विभाग ने महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और रायपुर सहित 19 जिलों में मध्यम से भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।
बदले मौसम के मिजाज इस बार किसानों के लिए राहत देने वाली है। दरअसल खरीफ फसलों के लिए अभी पर्याप्त पानी की जरूरत है। ऐसे में हो रही बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि इन दिनों धान की फसल गर्भ अवस्था में है और कई जगह दाने भरने की स्थिति में भी पहुंच चुकी है। दानों को पकने के लिए अंतिम दिनों में पानी की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भादो के अंतिम दिनों में होने वाली वर्षा फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी। फिलहाल ज्यादा बारिश फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है।