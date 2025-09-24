बंगाल की खाड़ी में उठे खतरनाक बंवडर का छत्तीसगढ़ में तगड़ा असर, अगले 24 घंटे तक धुआंधार बारिश की चेतावनी

बदले मौसम के मिजाज इस बार किसानों के लिए राहत देने वाली है। दरअसल खरीफ फसलों के लिए अभी पर्याप्त पानी की जरूरत है। ऐसे में हो रही बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि इन दिनों धान की फसल गर्भ अवस्था में है और कई जगह दाने भरने की स्थिति में भी पहुंच चुकी है। दानों को पकने के लिए अंतिम दिनों में पानी की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भादो के अंतिम दिनों में होने वाली वर्षा फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी। फिलहाल ज्यादा बारिश फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है।