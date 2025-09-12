मौसम अपडेट: 13 सितंबर से सक्रिय होगा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश… Alert जारी

मानसून सीजन के 80 दिन में अब तक 1156.3 मिमी बारिश हो चुकी है। जबकि औसत बारिश का कोटा 1290.8 मिमी है। ज्ञात हो कि जिले में मानसून सक्रिय होने के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके बाद मानसून रूठ सा गया था। किसानों की चिंता भी बढ़ गई थी। साथ ही उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह व अगस्त के शुरूआत में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। एक माह पहले ही आज तक औसत बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पखवाड़े भर पहले ही बारिश का कोटा पूरा हो सकता है।