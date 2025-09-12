मौसम अपडेट: 13 सितंबर से सक्रिय होगा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश… Alert जारी

CG Weather Update: मानसून एक फिर मेहरमान हो गया है। सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे कई मोहल्लों में घुटने भर तक का पानी भर गया। साथ ही तापमान में 5 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग की मानें तो अगले चार से पांच दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है।
इस बार सावन व भादो में बिना बारिश की झड़ी लगे औसत कोटा पूरा होने में मात्र 130 मिमी बारिश की जरूरत है। सावन के पहले बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि अब तक सीजन का बारिश का आंकड़ा को मेंटेन कर रहा है। जबकि इसके बाद केवल रिमझिम बारिश हो रही है। हालांकि आंकड़ा पर नजर डाले तो 20 दिन में मात्र 130 मिमी औसत बारिश का कोटा पूरा के लिए जरूरत है। सीजन में अभी 20 दिन शेष है। इन 20 दिनों में 130 मिमी बारिश की और दरकार है।
मानसून सीजन के 80 दिन में अब तक 1156.3 मिमी बारिश हो चुकी है। जबकि औसत बारिश का कोटा 1290.8 मिमी है। ज्ञात हो कि जिले में मानसून सक्रिय होने के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके बाद मानसून रूठ सा गया था। किसानों की चिंता भी बढ़ गई थी। साथ ही उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह व अगस्त के शुरूआत में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। एक माह पहले ही आज तक औसत बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पखवाड़े भर पहले ही बारिश का कोटा पूरा हो सकता है।
मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के अनुसार 13 सितंबर से एक और मजबूत सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से जिले में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होगी। जिले में पिछले साल की अपेक्षा अब इस वर्ष 56 मिमी ज्यादा बारिश हुई है। पिछले साल अब तक 1100.8 मिमी बारिश हो चुकी थी। जबकि इस वर्ष अब तक 1156.1 मिमी बारिश हुई है।
अधीक्षक भू.अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले की तहसील जांजगीर में सबसे ज्यादा 1290.8 मिमी बारिश हुई है, वहीं सबसे कम शिवरीनारायण तहसील में 924 मिमी बारिश हुई है। इसी तरह अकलतरा 1277.4, बलौदा 1215.8, नवागढ 955.5, पामगढ़ 1008.2, चांपा 1213.4, बहनीडीह 1233.9, सारागांव 1286.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।