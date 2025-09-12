Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

मौसम अपडेट: 13 सितंबर से सक्रिय होगा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश… Alert जारी

Weather Alert: मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के अनुसार 13 सितंबर से एक और मजबूत सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से जिले में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होगी।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 12, 2025

rain alert imd
फाइल फोटो

CG Weather Update: मानसून एक फिर मेहरमान हो गया है। सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे कई मोहल्लों में घुटने भर तक का पानी भर गया। साथ ही तापमान में 5 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग की मानें तो अगले चार से पांच दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इस बार सावन व भादो में बिना बारिश की झड़ी लगे औसत कोटा पूरा होने में मात्र 130 मिमी बारिश की जरूरत है। सावन के पहले बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि अब तक सीजन का बारिश का आंकड़ा को मेंटेन कर रहा है। जबकि इसके बाद केवल रिमझिम बारिश हो रही है। हालांकि आंकड़ा पर नजर डाले तो 20 दिन में मात्र 130 मिमी औसत बारिश का कोटा पूरा के लिए जरूरत है। सीजन में अभी 20 दिन शेष है। इन 20 दिनों में 130 मिमी बारिश की और दरकार है।

मानसून सीजन के 80 दिन में अब तक 1156.3 मिमी बारिश हो चुकी है। जबकि औसत बारिश का कोटा 1290.8 मिमी है। ज्ञात हो कि जिले में मानसून सक्रिय होने के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके बाद मानसून रूठ सा गया था। किसानों की चिंता भी बढ़ गई थी। साथ ही उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह व अगस्त के शुरूआत में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। एक माह पहले ही आज तक औसत बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पखवाड़े भर पहले ही बारिश का कोटा पूरा हो सकता है।

ये भी पढ़ें

किसानों का दर्द… दुर्ग के इस क्षेत्र में दिखा मानसून का दोहरा रूप, कहीं हरा तो कहीं सूखा, देखें रिपोर्ट
Patrika Special News
मेघों की बेरुखी और किसानों की बेबसी... (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: 13 से झमाझम बारिश होने की संभावना

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के अनुसार 13 सितंबर से एक और मजबूत सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से जिले में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होगी। जिले में पिछले साल की अपेक्षा अब इस वर्ष 56 मिमी ज्यादा बारिश हुई है। पिछले साल अब तक 1100.8 मिमी बारिश हो चुकी थी। जबकि इस वर्ष अब तक 1156.1 मिमी बारिश हुई है।

सबसे ज्यादा बारिश जांजगीर तो सबसे कम शिवरीनारायण तहसील में

अधीक्षक भू.अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले की तहसील जांजगीर में सबसे ज्यादा 1290.8 मिमी बारिश हुई है, वहीं सबसे कम शिवरीनारायण तहसील में 924 मिमी बारिश हुई है। इसी तरह अकलतरा 1277.4, बलौदा 1215.8, नवागढ 955.5, पामगढ़ 1008.2, चांपा 1213.4, बहनीडीह 1233.9, सारागांव 1286.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

मानसून मीटर.. छत्तीसगढ़ में यहां झूम के बरसा बदरा, अब तक 97% का कोटा पूरा, देखें पूरा ब्यौरा
Patrika Special News
मानसून मीटर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 03:34 pm

Published on:

12 Sept 2025 03:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / मौसम अपडेट: 13 सितंबर से सक्रिय होगा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश… Alert जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.