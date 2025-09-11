Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

Monsoon In Chhattisgarh: 12, 13 व 14 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने की ये नई भविष्यवाणी, जानें Weather Report

Monsoon 2025: मौसम विभाग ने कहा है कि, अगले तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहेगी। मेधगर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।

भिलाई

Khyati Parihar

Sep 11, 2025

Monsoon In Chhattisgarh (Patrika.com)
Monsoon In Chhattisgarh (Patrika.com)

Monsoon In Chhattisgarh: वापसी की बेला में मानसून झमाझम बरस रहा है। मंगलवार की रात दुर्ग में 76.4 मिमी. यानी तीन इंच बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद बुधवार की शाम को भी जिले में अधिकांश हिस्सों में करीब आधा घंटा गरज-चमक के साथ जोरदार पानी बरसा है। हालांकि, इससे अधिकतम तापमान में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

वहीं दिन का पारा अभी भी औसत से 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पर 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट बनी हुई है। पारा सामान्य से 5.5 डिग्री नीचे हैं। रात में तापमान 18.6 डिग्री मापा गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। दिन में ह्युमिडिटी का स्तर 90 फीसदी रिकॉर्ड किया गया है, जिससे दिनभर उमस परेशान कर रही है।

ये भी पढ़ें

मानसून मीटर.. छत्तीसगढ़ में यहां झूम के बरसा बदरा, अब तक 97% का कोटा पूरा, देखें पूरा ब्यौरा
Patrika Special News
मानसून मीटर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अगले तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी

मौसम विभाग ने कहा है कि, अगले तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहेगी। मेधगर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। मौसम विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास बिजली गिरने की संख्या में वृद्धि की भी संभावना जताई है।

Monsoon In Chhattisgarh: जिले में अब तक कितनी बारिश

भू-अभिलेख शाखा के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1 जून से 10 सितंबर तक 769.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा 1091 मिमी पाटन व वहीं न्यूनतम 555.8 मिमी. धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील बोरी में 676.8 मिमी बारिश ४० दिनों में हुई। तहसील अहिवारा में 761.9 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 722.2 मिमी और तहसील दुर्ग में 809.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

हां कितना तापमान और बारिश

स्थान - पारा अधिकतम - न्यूनतम - वर्षा

माना एयरपोर्ट - 33.4 - 26.2 - 00
बिलासपुर - 34.4 - 26.2 - 00
पेंड्ररोड - 31.7 - 21.8 - 35.2
अंबिकापुर - 31.7 - 22.4 - 10.9
जगदलपुर - 32.6 - 23.4 - 36.0
दुर्ग - 32.6 - 18.6 - 76.4
राजनांदगांव - 32.2 - 22.5 - 0.8

ये भी पढ़ें

किसानों का दर्द… दुर्ग के इस क्षेत्र में दिखा मानसून का दोहरा रूप, कहीं हरा तो कहीं सूखा, देखें रिपोर्ट
Patrika Special News
मेघों की बेरुखी और किसानों की बेबसी... (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Monsoon In Chhattisgarh: 12, 13 व 14 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने की ये नई भविष्यवाणी, जानें Weather Report

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.