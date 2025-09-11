Monsoon In Chhattisgarh: 12, 13 व 14 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने की ये नई भविष्यवाणी, जानें Weather Report

भू-अभिलेख शाखा के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1 जून से 10 सितंबर तक 769.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा 1091 मिमी पाटन व वहीं न्यूनतम 555.8 मिमी. धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील बोरी में 676.8 मिमी बारिश ४० दिनों में हुई। तहसील अहिवारा में 761.9 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 722.2 मिमी और तहसील दुर्ग में 809.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।