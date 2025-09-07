किसानों का दर्द… दुर्ग के इस क्षेत्र में दिखा मानसून का दोहरा रूप, कहीं हरा तो कहीं सूखा, देखें रिपोर्ट

खेती की लिहाज से जिले में इस बार मानसून अब तक भले ही अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति अलग ही है। जिले के कुछ हिस्से में जहां बादल जमकर बरस रहे है, वहीं दूसरे इलाके में पानी के लिए किसानों को तरसने जैसी स्थिति है। हालांकि इस दौरान कहीं भी सूखे जैसी स्थिति नहीं बनी है और जरूरत के समय बरसकर बारिश ने फसल को किसी भी तरह के नुकसान से बचा लिया है, लेकिन कम बारिश के चलते धमधा में फसल को गर्मी और उमस जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। इससे अन्य इलाकों की तुलना में यहां बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ गया है।