मानसून मीटर.. छत्तीसगढ़ में यहां झूम के बरसा बदरा, अब तक 97% का कोटा पूरा, देखें पूरा ब्यौरा

Monsoon In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में इस साल मॉनसून ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। 1 जून से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में औसतन 971.5 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यह जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त हुई है। हालांकि, आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि बारिश पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं हुई है। कुछ जिलों में औसत से कहीं अधिक बारिश हुई है, जबकि कई जिलों में सामान्य से कम।