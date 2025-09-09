Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

न्यूरो के मरीजों के लिए बड़ी राहत! इस अस्पताल में बनेगी 5 मंजिला नई बिल्डिंग, 300 बेड की सुविधा

CG Hospital: अस्पताल प्रबंधन ने यह प्रस्ताव शासन के पास भेजा है। न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलॉजी विभाग में न केवल सभी 10 मेडिकल कॉलेजों वरन सभी जिला अस्पतालों व पड़ोसी राज्यों के मरीज भर्ती होते हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

न्यूरो के मरीजों के लिए 5 मंजिला नई बिल्डिंग (Photo source- Patrika)
न्यूरो के मरीजों के लिए 5 मंजिला नई बिल्डिंग (Photo source- Patrika)

CG Hospital: डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरो के मरीजों के लिए 5 मंजिला नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। इसमें 300 बेड होंगे। बिल्डिंग के निर्माण में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। दरअसल सडक़ दुर्घटना, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक व पैरालिसिस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इससे 190 बेड भी कम पड़ रहे हैं।

बेड की कमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलॉजी विभाग का विस्तार करने की योजना बनाई है। यह बिल्डिंग गार्डन एरिया में बनाए जाने की संभावना है। नई बिल्डिंग बनाकर न्यूरोलॉजी व न्यूरो सर्जरी विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह बनाया जाएगा। दोनों विभाग में सडक़ दुर्घटना में गंभीर सिर में चोट, अचानक ब्रेन हेमरेज व ब्रेन स्ट्रोक व ब्रेन से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों को रखा जाएगा।

अस्पताल प्रबंधन ने यह प्रस्ताव शासन के पास भेजा है। न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलॉजी विभाग में न केवल सभी 10 मेडिकल कॉलेजों वरन सभी जिला अस्पतालों व पड़ोसी राज्यों के मरीज भर्ती होते हैं। कई बार निजी अस्पतालों से गंभीर मरीज शिफ्ट किए जाते हैं। इससे 190 बेड हमेशा फुल रहते हैं। कई बार आंबेडकर अस्पताल से भेजे जाने वाले मरीजों को बेड खाली नहीें होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। जब बेड खाली होता है, तब मरीज को भेजा जाता है।

ये भी पढ़ें

नक्सल क्षेत्र के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की योजना लड़खड़ाई, पोटाकेबिन आश्रमों में अव्यवस्था हावी
बीजापुर
पोटाकेबिन में बच्चों पर खर्च के नाम पर वारे-न्यारे (Photo source- Patrika)

CG Hospital: नई बिल्डिंग बनने से ये समस्या दूर हो जाएगी। दरअसल राजधानी के अलावा आसपास व पूरे प्रदेश में सडक़ दुर्घटना में रोजाना सैकड़ों लोग गंभीर होते हैं। कई मामलों में हेड इंजुरी के केस कॉमन हैं। सिर पर चोट या ब्रेन की बीमारी संबंधी मरीजों का इलाज दोनों विभागों में होता है। इसलिए दोनों विभागों के विस्तार की बात की जा रही है।

ब्रेन से जुड़ी बीमारी है तो सीधे हो सकते हैं भर्ती

डीकेएस में न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलॉजी विभाग से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को सीधे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। पहले आंबेडकर स्थित ट्रामा सेंटर में पहले मरीजों को रखकर इलाज करते थे। अब अगर बीमारी कंफर्म है तो मरीजों को सीधे डीकेएस ले जाकर भर्ती कर सकते हैं। केजुअल्टी मेडिकल अफसरों की नियुक्ति भी की गई है। ताकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भर्ती कर तत्काल इलाज किया जा सके। पहले मरीजों को सीधे डीकेएस अस्पताल नहीं ला सकते थे। नई सुविधा से मरीजों की जान बचाने में मदद मिलने लगी है।

गंभीर मरीजों के लिए वेंटीलेटर की जरूरत

बेड फुल होने पर सिर में गंभीर चोट वाले मरीजों को अगर वेंटीलेटर की जरूरत है, तो दिक्कत और बढ़ जाती है। वेंटीलेटर फुल होने के कारण मरीजों को आंबेडकर अस्पताल से डीकेएस नहीं भेज पाते। ऐसे मरीज आंबेडकर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में रहते हैं। सिर में चोट वाले मरीज इमरजेंसी में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 4 से 6 घंटे के भीतर इनका इलाज शुरू होने से मरीज की जान बचाने में मदद मिलती है।

चूंकि ब्रेन शरीर का ट्रांसफार्मर होता है। इससे पूरा शरीर कंट्रोल होता है। ब्रेन में जरा सी समस्या आने पर मरीज की हालत खराब हो जाती है। इसलिए तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है। वीकेेंड में लोगों के बाहर आने-जाने के कारण सामान्यत: शनिवार व रविवार की रात सडक़ दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज ज्यादा आते हैं। डॉक्टरों के अनुसार दोनों दिनों में औसतन 10 या इससे ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं। इसमें सिर में चोट वाले केस भी होते हैं।

डॉ. हेमंत शर्मा, उप अधीक्षक डीकेएस अस्पताल: न्यूरोलॉजी व न्यूरो सर्जरी विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह बनाने की योजना है। 5 मंजिला बिङ्क्षल्डग बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे इमरजेंसी व रूटीन में आने वाले ब्रेन के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

डॉ. राजीव साहू, एचओडी न्यूरो सर्जरी, डीकेएस : इमरजेंसी व रूटीन में आने वाले इतने ज्यादा मरीज होते हैं कि 190 बेड का विभाग कम पड़ रहा है। विभाग के विस्तार की जरूरत पहले से ही है।

ये भी पढ़ें

CG Hospital: ओन्को सर्जरी में MCH की 3 सीटों को मंजूरी, प्लास्टिक सर्जरी में बढ़ीं दो सीटें
रायपुर
CG Hospital: ओन्को सर्जरी में MCH की 3 सीटों को मंजूरी, प्लास्टिक सर्जरी में बढ़ीं दो सीटें

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 10:38 am

Published on:

09 Sept 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / न्यूरो के मरीजों के लिए बड़ी राहत! इस अस्पताल में बनेगी 5 मंजिला नई बिल्डिंग, 300 बेड की सुविधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.