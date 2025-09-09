न्यूरो के मरीजों के लिए बड़ी राहत! इस अस्पताल में बनेगी 5 मंजिला नई बिल्डिंग, 300 बेड की सुविधा

डीकेएस में न्यूरो सर्जरी व न्यूरोलॉजी विभाग से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को सीधे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। पहले आंबेडकर स्थित ट्रामा सेंटर में पहले मरीजों को रखकर इलाज करते थे। अब अगर बीमारी कंफर्म है तो मरीजों को सीधे डीकेएस ले जाकर भर्ती कर सकते हैं। केजुअल्टी मेडिकल अफसरों की नियुक्ति भी की गई है। ताकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भर्ती कर तत्काल इलाज किया जा सके। पहले मरीजों को सीधे डीकेएस अस्पताल नहीं ला सकते थे। नई सुविधा से मरीजों की जान बचाने में मदद मिलने लगी है।