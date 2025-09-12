CG Hostel News: छात्रावासों-आश्रमों की सफाई, बाहरी लोगों को निकालने की तैयारी..

सहायक आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिलों में संचालित समस्त छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण कर अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे छात्र-छात्राओं को तत्काल निष्कासित करें। इसका पालन प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है। साथ ही इस बात की चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों को छात्रावास में पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।