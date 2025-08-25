Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा, FIR दर्ज

CG News: कोरबा विकासखंड पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के सरकारीपारा में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा, FIR दर्ज(photo-patrika
CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा, FIR दर्ज(photo-patrika

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा विकासखंड पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के सरकारीपारा में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। मूर्ति को खंडित करने से क्षेत्र के लोग नाराज हैं। इस मामले को लेकर बिंझवार समाज की ओर से पाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति तोड़ी

इसमें बताया गया है कि पाली बुड़बुड़ के सरकारीपारा में वर्ष 2017 में शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी। पखवाड़े भर पहले इस मूर्ति को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। मूर्ति को तोड़फोड़ किया। इससे बिंझवार समाज में नाराजगी है। समाज के लोगों ने आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

CG Crime News: अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, 6 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला भी शामिल
जांजगीर चंपा
arrested

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा दो दिन पहले ही दर्ज किया गया है, जबकि घटना 14 अगस्त की रात की बताई जा रही है। गौरतलब है कि शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी वीरगाथा को पाठ्य पुस्तकों में भी स्थान दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 03:59 pm

Published on:

25 Aug 2025 03:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा, FIR दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.