CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा, FIR दर्ज

इसमें बताया गया है कि पाली बुड़बुड़ के सरकारीपारा में वर्ष 2017 में शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी। पखवाड़े भर पहले इस मूर्ति को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। मूर्ति को तोड़फोड़ किया। इससे बिंझवार समाज में नाराजगी है। समाज के लोगों ने आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।