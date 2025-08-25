CG News: शहीद वीर नारायण की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ा, FIR दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा विकासखंड पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के सरकारीपारा में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। मूर्ति को खंडित करने से क्षेत्र के लोग नाराज हैं। इस मामले को लेकर बिंझवार समाज की ओर से पाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
इसमें बताया गया है कि पाली बुड़बुड़ के सरकारीपारा में वर्ष 2017 में शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी। पखवाड़े भर पहले इस मूर्ति को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। मूर्ति को तोड़फोड़ किया। इससे बिंझवार समाज में नाराजगी है। समाज के लोगों ने आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा दो दिन पहले ही दर्ज किया गया है, जबकि घटना 14 अगस्त की रात की बताई जा रही है। गौरतलब है कि शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी वीरगाथा को पाठ्य पुस्तकों में भी स्थान दिया गया है।