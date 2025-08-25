CG Crime News: अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, 6 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला भी शामिल

थाना प्रभारी अकलतरा भास्कर शर्मा के नेतृत्व में राजेंद्र सिंह क्षत्रिय द्वारा टीम के साथ रेड कार्यवाही कर महिला आरोपी के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब एवं देशी प्लेन शराब बरामद किया गया। महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक भास्कर शर्मा, राजेंद्र सिंह क्षत्रिय एवं थाना स्टॉफ का योगदान रहा।