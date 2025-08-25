Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG Crime News: अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, 6 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला भी शामिल

Crime News: अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा सहित अन्य थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

arrested
गिरफ्तार। फोटो सोर्स-Ai

CG Crime News: अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा सहित अन्य थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से लगभग 60 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के बर्तन जब्त किया है।

पुलिस द्वारा आरोपी लक्ष्मी राम एवं वीरेंद्र दिवाकर को 9 लीटर कच्ची महुआ शराब मोटर सायकल में परिवहन करते हुए दोनों को पकड़ा। थाना पामगढ़ में पुलिस आरोपी संजय भास्कर निवासी मेउ के कब्जे से 6 लीटर कच्ची महुआ शराब, थाना अकलतरा पुलिस द्वारा आरोपी राकेश सिदार निवासी भदरा थाना पामगढ़ हाल खटोला थाना अकलतरा के कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं आरोपी नकुल धीवर निवासी पोड़ीदलहा थाना अकलतरा के कब्जे से 21.5 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त किया है।

पकड़े गए आरोपी


  1. लक्ष्मी राम गोंड़ निवासी कटौद थाना नवागढ़




  2. वीरेंद्र दिवाकर निवासी उदयभांठा थाना नवागढ़




  3. संजय भास्कर निवासी मेउ थाना पामगढ़




  4. राकेश सिदार निवासी भदरा थाना पामगढ़




  5. नकुल धीवर निवासी पोड़ीदल्हा थाना अकलतरा




  6. कोटमीसोनार की एक महिला

कोटमीसोनार में महिला पकड़ी गई

थाना प्रभारी अकलतरा भास्कर शर्मा के नेतृत्व में राजेंद्र सिंह क्षत्रिय द्वारा टीम के साथ रेड कार्यवाही कर महिला आरोपी के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब एवं देशी प्लेन शराब बरामद किया गया। महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक भास्कर शर्मा, राजेंद्र सिंह क्षत्रिय एवं थाना स्टॉफ का योगदान रहा।

Published on:

25 Aug 2025 03:07 pm

CG Crime News: अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, 6 आरोपी को किया गिरफ्तार, महिला भी शामिल

