CG Fraud: 12वीं की छात्रा का अपहरण, नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले गया साथ

छात्रा स्कूल से हॉस्टल नहीं लौटी, उसके लापता होने की खबर के बाद छात्रावास की अधीक्षक व अन्य कर्मचारियों ने पतासाजी की। लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिलने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने जांच शुरू की और बस स्टैंड से आरोपी सूरज बंजारे को हिरासत में लिया, जिसके पास छात्रा मौजूद थी।