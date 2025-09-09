CG Fraud: 12वीं की छात्रा का अपहरण, नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले गया साथ

CG Fraud: नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने गिरतार कर लिया है। आरोपी से कब्जे से नाबालिग छात्रा को छुड़ाया गया है। आरोपी सूरज बंजारे को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
खैरागढ़ पुलिस ने बताया कि कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा शहर के छात्रावास में रहती है, जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने स्कूल गई थी।
छात्रा स्कूल से हॉस्टल नहीं लौटी, उसके लापता होने की खबर के बाद छात्रावास की अधीक्षक व अन्य कर्मचारियों ने पतासाजी की। लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिलने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने जांच शुरू की और बस स्टैंड से आरोपी सूरज बंजारे को हिरासत में लिया, जिसके पास छात्रा मौजूद थी।
आरोपी मूलत: बेमेतरा जिले का रहने वाला है, जो छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ लेकर जा रहा था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।