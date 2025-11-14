CG Liquor Scam: चैतन्य बघेल सिंडिकेट की करोड़ों की संपत्ति जब्त, 364 प्लॉट और बैंक खाते सीज, ED की बड़ी कार्रवाई…

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी ने शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर अटैच कर दिया है। यह जानकारी ईडी ने अपने ऑफिसियल एक्स पर साझा करते हुए बताया है कि अवैध वसूली की रकम से अर्जित की गई संपत्तियों को अटैच किया गया है, इसमें 364 आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और 1.24 करोड़ रुपए की फिक्स डिपाजिट (एफडी) शामिल हैं।