DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खनिज घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बुधवार को प्रदेश के अनेक जिलों में छापामार कार्रवाई की। धमतरी जिले के कुरुद ब्लाक अंतर्गत सिर्री में ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के घर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची। करीब 5 घंटे तक जांच चली। लाल पोटली में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अधिकारियों ने जब्त किया।
जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईओडब्ल्यू) की टीम ने ग्राम सिर्री में ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के घर सुबह करीब 7 बजे 2 वाहनों में दबिश दी। टीम में लगभग 8 सदस्य थे। मुख्य गेट पर दो सिपाही रखकर भीतर जांच करते रहे। यह कार्रवाई करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
जांच पूरी होने के बाद अधिकारी अपने साथ लाल रंग की पोटली में दस्तावेज लेकर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। हाल ही में प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकरण से जुड़ी कार्रवाई की गई है। रायपुर में भी टीम ने दो स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है।
