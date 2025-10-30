Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त…

CG News: धमतरी जिले में खनिज घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बुधवार को प्रदेश के अनेक जिलों में छापामार कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 30, 2025

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त...(photo-patrika)

DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खनिज घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बुधवार को प्रदेश के अनेक जिलों में छापामार कार्रवाई की। धमतरी जिले के कुरुद ब्लाक अंतर्गत सिर्री में ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के घर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची। करीब 5 घंटे तक जांच चली। लाल पोटली में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अधिकारियों ने जब्त किया।

CG News: महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर गए अधिकारी

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईओडब्ल्यू) की टीम ने ग्राम सिर्री में ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के घर सुबह करीब 7 बजे 2 वाहनों में दबिश दी। टीम में लगभग 8 सदस्य थे। मुख्य गेट पर दो सिपाही रखकर भीतर जांच करते रहे। यह कार्रवाई करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

जांच पूरी होने के बाद अधिकारी अपने साथ लाल रंग की पोटली में दस्तावेज लेकर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। हाल ही में प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकरण से जुड़ी कार्रवाई की गई है। रायपुर में भी टीम ने दो स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 03:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / DFM घोटाले पर EOW की कार्रवाई, सिर्री में ठेकेदार के घर 5 घंटे तक छानबीन, दस्तावेज जब्त…

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, समाजजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला?

अमित बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

DMF घोटाले में ACB-EOW की रेड से मचा हड़कंप! इन 4 जिलों के ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर जांच जारी

ACB/EOW का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)
धमतरी

25 वर्षों में सशक्त नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़… महिलाओं और बच्चों के विकास की प्रेरक कहानी

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी…

चिटफंड घोटाले में ढिलाई! 94 हजार निवेशक ठगे गए, फरार आरोपियों की तलाश अब तक जारी...(photo-patrika)(photo-patrika)
धमतरी

HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई…

HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई...(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.