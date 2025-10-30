Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

खरीदी शुरू होने से पहले धान खपाने की साजिश नाकाम, विभागीय टीम ने गोदाम में दबिश देकर जब्त की 1500 बोरी धान, जानें मामला

Raigarh News: धरमजयगढ़ के ग्राम उदउदा के एक गोदाम में तहसीलदार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने दबिश दी। जांच के दौरान करीब 15 सौ बोरी धान मिला, लेकिन धान का वैध दस्तावेज तो दूर इस धान पर दावा करने वाला ही कोई नहीं मिला।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

धान (Photo Patrika)

धान (Photo Patrika)

CG News: धरमजयगढ़ के ग्राम उदउदा के एक गोदाम में तहसीलदार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने दबिश दी। जांच के दौरान करीब 15 सौ बोरी धान मिला, लेकिन धान का वैध दस्तावेज तो दूर इस धान पर दावा करने वाला ही कोई नहीं मिला। गोदाम मालिक भी धान के भंडारण को लेकर अनजान बना रहा।

समर्थन मूल्य में धान खरीदी की नई नीति लागू होने के बाद से जिले में धान खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोचिए व व्यापारी कभी ओड़िशा से धान क्रय कर ला रहे हैं तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से रवि सीजन का धान क्रय कर रहे हैं ताकि 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने के बाद इसे खरीदी केंद्रों में खपाया जा सके। बुधवार को राजस्व विभाग को सूचना मिली के ग्राम उदउदा में भी काफी बड़े पैमाने पर धान स्टोरेज किया गया है।

सूचना की पुष्टी करने के बाद एसडीएम प्रवीण कुमार, तहसीलदार हितेश कुमार साहू, मंडी सचिव राहुल कुमार साहू, मंडरी निरीक्षक नारायण दास, उप मंडी निरीक्षक माधुरी पैंकरा, पटवारी प्रमोद राठिया सहित अन्य ने मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान पाया गया कि गांव में एक मकान के अंदर गोदामनुमा जगह में काफी बड़े पैमाने पर धान रखा गया है।

बताया जाता है कि उक्त धान की करीब 15 सौ बोरी होगी। जांच के दौरान उक्त धान पर किसी ने दावा नहीं किया कोई सामने नहीं आया जिसके कारण मकान मालिक फारूक को बुलाकर पूछताछ करने पर वह धान भंडारण को लेकर अपने आपको अनजान बता रहा है। फिलहाल जांच टीम ने धान को मंडी अधिनियम के तहत जब्त करते उप सरपंच महेंद्र यादव के सुपुर्दगी में वहीं रखवाया है।

मुख्य बिचौलियों तक नहीं पहुंच पा रही टीम

अभी तक देखा जाए तो अवैध धान को लेकर चार कार्रवाई की गई है जिसमें से दो चेकपोस्ट में तो एक परिवहन करते हुए और इस बार गोदाम में भंडारण किया हुआ धान मिला है, लेकिन अब तक इसमें से एक भी मामले में मुय बिचौलिया या व्यापारी तक जांच टीम नहीं पहुंच पाई है।

इसका नाम आ रहा है सामने

उक्त गोदाम में भंडारित धान किसी कपिल का होना बताया जा रहा है। हालांकि न तो जांच टीम इसकी पुष्टी कर रही है न ही अब तक कोई कपिल उक्त धान को लेकर दावा करने सामने आया है। राजस्व अधिकारियों की माने तो मामले में जांच जारी है। उक्त धान कहां से लाया गया है और किसके द्वारा भंडारण कर रखा गया है इसको लेकर जांच की जा रही है, ताकि संबंधित पर कार्रवाई की जा सके।

ग्राम उदउदा के गोदाम में धान मिला है। करीब 15 सौ बोरी धान होगा। वैध दस्तावेज न मिलने के कारण जब्त कर उपसरपंच के सुपर्दगी में रखवाया गया है। मामले की जांच चल रही है। - हितेश साहू, तहसीलदार धरमजयगढ़

ये भी पढ़ें

किसानों को कराना होगा एग्रीस्टैक पोर्टल पर नया पंजीयन, तभी बेच सकेंगे समर्थन मूल्य पर धान, समझिए क्या है ये?
कोरबा
किसान (Photo-ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / खरीदी शुरू होने से पहले धान खपाने की साजिश नाकाम, विभागीय टीम ने गोदाम में दबिश देकर जब्त की 1500 बोरी धान, जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: नाबालिग से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वीडियो बना कर किया था वायरल

गिरफ्तार (File Photo)
रायगढ़

रायगढ़ बस स्टैंड में चोरी की वारदात, युवक के बैग से गायब हुए एक लाख नगद और कागजात, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़

CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत

CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत
रायगढ़

CG News: किराया दो या मकान छोड़ो… महिला किराएदार और मकान मालिक परिवार में जमकर मारपीट

किराएदार और मकान मालिक के बीच हुई मारपीट (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: आरक्षक भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, आठ के खिलाफ FIR दर्ज…

CG News: आरक्षक भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, आठ के खिलाफ FIR दर्ज...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.