खरीदी शुरू होने से पहले धान खपाने की साजिश नाकाम, विभागीय टीम ने गोदाम में दबिश देकर जब्त की 1500 बोरी धान, जानें मामला

समर्थन मूल्य में धान खरीदी की नई नीति लागू होने के बाद से जिले में धान खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोचिए व व्यापारी कभी ओड़िशा से धान क्रय कर ला रहे हैं तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से रवि सीजन का धान क्रय कर रहे हैं ताकि 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने के बाद इसे खरीदी केंद्रों में खपाया जा सके। बुधवार को राजस्व विभाग को सूचना मिली के ग्राम उदउदा में भी काफी बड़े पैमाने पर धान स्टोरेज किया गया है।