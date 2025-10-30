खरीदी शुरू होने से पहले धान खपाने की साजिश नाकाम, विभागीय टीम ने गोदाम में दबिश देकर जब्त की 1500 बोरी धान, जानें मामला

धान (Photo Patrika)
CG News: धरमजयगढ़ के ग्राम उदउदा के एक गोदाम में तहसीलदार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने दबिश दी। जांच के दौरान करीब 15 सौ बोरी धान मिला, लेकिन धान का वैध दस्तावेज तो दूर इस धान पर दावा करने वाला ही कोई नहीं मिला। गोदाम मालिक भी धान के भंडारण को लेकर अनजान बना रहा।
समर्थन मूल्य में धान खरीदी की नई नीति लागू होने के बाद से जिले में धान खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोचिए व व्यापारी कभी ओड़िशा से धान क्रय कर ला रहे हैं तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से रवि सीजन का धान क्रय कर रहे हैं ताकि 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने के बाद इसे खरीदी केंद्रों में खपाया जा सके। बुधवार को राजस्व विभाग को सूचना मिली के ग्राम उदउदा में भी काफी बड़े पैमाने पर धान स्टोरेज किया गया है।
सूचना की पुष्टी करने के बाद एसडीएम प्रवीण कुमार, तहसीलदार हितेश कुमार साहू, मंडी सचिव राहुल कुमार साहू, मंडरी निरीक्षक नारायण दास, उप मंडी निरीक्षक माधुरी पैंकरा, पटवारी प्रमोद राठिया सहित अन्य ने मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान पाया गया कि गांव में एक मकान के अंदर गोदामनुमा जगह में काफी बड़े पैमाने पर धान रखा गया है।
बताया जाता है कि उक्त धान की करीब 15 सौ बोरी होगी। जांच के दौरान उक्त धान पर किसी ने दावा नहीं किया कोई सामने नहीं आया जिसके कारण मकान मालिक फारूक को बुलाकर पूछताछ करने पर वह धान भंडारण को लेकर अपने आपको अनजान बता रहा है। फिलहाल जांच टीम ने धान को मंडी अधिनियम के तहत जब्त करते उप सरपंच महेंद्र यादव के सुपुर्दगी में वहीं रखवाया है।
अभी तक देखा जाए तो अवैध धान को लेकर चार कार्रवाई की गई है जिसमें से दो चेकपोस्ट में तो एक परिवहन करते हुए और इस बार गोदाम में भंडारण किया हुआ धान मिला है, लेकिन अब तक इसमें से एक भी मामले में मुय बिचौलिया या व्यापारी तक जांच टीम नहीं पहुंच पाई है।
उक्त गोदाम में भंडारित धान किसी कपिल का होना बताया जा रहा है। हालांकि न तो जांच टीम इसकी पुष्टी कर रही है न ही अब तक कोई कपिल उक्त धान को लेकर दावा करने सामने आया है। राजस्व अधिकारियों की माने तो मामले में जांच जारी है। उक्त धान कहां से लाया गया है और किसके द्वारा भंडारण कर रखा गया है इसको लेकर जांच की जा रही है, ताकि संबंधित पर कार्रवाई की जा सके।
ग्राम उदउदा के गोदाम में धान मिला है। करीब 15 सौ बोरी धान होगा। वैध दस्तावेज न मिलने के कारण जब्त कर उपसरपंच के सुपर्दगी में रखवाया गया है। मामले की जांच चल रही है। - हितेश साहू, तहसीलदार धरमजयगढ़
