रायपुर

CG News: वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश प्रभारी करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग

CG News: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हुई। अब इस अभियान को रायगढ़ से भिलाई तक चलाया जाएगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

CG News: वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश प्रभारी करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग(photo-patrika)
voter CG News: वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश प्रभारी करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने देशभर में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हुई। अब इस अभियान को रायगढ़ से भिलाई तक चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 16 सितम्बर से होगी।

यह अभियान 18 सितम्बर तक लगातार तीन दिन चलेगा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विभिन्न साधनों से करीब 536 किलोमीटर की दूरी तय कर जनता के बीच जाएंगे। बताया जाता है कि तीन दिन के इस अभियान में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे और वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

CG News: चुनाव आयोग पर साधा निशाना

देश भर में मतदाता सूचियों में की गई गडबड़ियों एवं चुनावी निष्पक्षता की मांग को लेकर कांगेस ने यह अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत 16 सितंबर को रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान एवं सभा से होगी तथा इसी दिन कोरबा में मशाल रैली होगी। 17 सितंबर को तखतपुर एवं मुंगेली, बेमेतरा में पदयात्रा और सभा होगी। 18 सितंबर को राजनांदगांव, दुर्ग एवं भिलाई में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट 16 सितंबर को 2.30 बजे झारसुगड़ा हवाई अड्डे पहुंचेंगे, वहां से रायगढ़ आएंगे।

गुटबाजी से निपटना बड़ी चुनौती

राजनीति के जानकारों का कहना है कि लगातार तीन दिन चलने वाले इस अभियान में कांग्रेस की गुटबाजी भारी पड़ सकती है। बिलासपुर की सभा में इसका नजारा देखने को मिला था। मंच से एक पूर्व मंत्री को बोलने से रोक दिया गया था। सभा में चमचे वाले बयान का भी जिक्र हुआ था। ऐसे में जिलों में होने वाली सभाओं में कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ सकती है। नाराजगी के बड़े कारणों में बयानबाजी के अलावा संगठन का विस्तार भी है।

बिजली के मुद्दे पर भी आंदोलन की तैयारी

इस महीने प्रदेश के लगभग सभी घरों में बिजली बिल अधिक आए हैं। इसे लेकर भी कांग्रेस बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है। हालांकि इसका खाका अभी तैयार नहीं हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अभी लगातार त्योहार का समय है। ऐसे में दीपावली के बाद इसे लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयारी की जा रही है।

इसमें दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यह बिजली बिल हर घर से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस को तत्काल खास रणनीति बनानी चाहिए।

एक मंच पर नजर आएंगे वरिष्ठ नेता

इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच में नजर आएंगे। इन दिन दिवसीय कार्यक्रमों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी सचिव एस. सम्पत, जरिता लैतफंलाग, विजय जांगडि सहित पूर्व मंत्री, विधायक व सांसद शामिल होंगे।

