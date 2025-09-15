CG News: वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश प्रभारी करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग

देश भर में मतदाता सूचियों में की गई गडबड़ियों एवं चुनावी निष्पक्षता की मांग को लेकर कांगेस ने यह अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत 16 सितंबर को रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान एवं सभा से होगी तथा इसी दिन कोरबा में मशाल रैली होगी। 17 सितंबर को तखतपुर एवं मुंगेली, बेमेतरा में पदयात्रा और सभा होगी। 18 सितंबर को राजनांदगांव, दुर्ग एवं भिलाई में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट 16 सितंबर को 2.30 बजे झारसुगड़ा हवाई अड्डे पहुंचेंगे, वहां से रायगढ़ आएंगे।