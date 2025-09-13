जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश! 4 हत्याओं का पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा, पड़ोसी पर शक

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया के ग्राम ठुसेकेला के राजीव नगर मोहल्ले में रहने वाले बुधराम उरांव 35 साल, उसकी पत्नी सहोद्रा उरांव 30 साल, बेटा अरविंद उरांव 10 साल एवं छोटी बेटी शिवांगी 6 साल की लाश गुरुवार की सुबह उनके ही घर के पीछे स्थित बाड़ी पर दफन मिली। हत्याकांड को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बीच यह बात सामने आ रही है कि हत्या की इस वारदात को मृतक बुधराम के किसी परिचित ने अंजाम दिया।