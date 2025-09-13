जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश! 4 हत्याओं का पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा, पड़ोसी पर शक

Raigarh Murder Case: रायगढ़ जिले के ठुसेकेला में हुए जघन्य हत्याकांड की घटना जमीन विवाद पर होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में पड़ोसी पर ही शंक की सुई टिकी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर रही है, लेकिन पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया के ग्राम ठुसेकेला के राजीव नगर मोहल्ले में रहने वाले बुधराम उरांव 35 साल, उसकी पत्नी सहोद्रा उरांव 30 साल, बेटा अरविंद उरांव 10 साल एवं छोटी बेटी शिवांगी 6 साल की लाश गुरुवार की सुबह उनके ही घर के पीछे स्थित बाड़ी पर दफन मिली। हत्याकांड को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बीच यह बात सामने आ रही है कि हत्या की इस वारदात को मृतक बुधराम के किसी परिचित ने अंजाम दिया।
उक्त परिचित मृतक के जमीन को खरीदना चाहता था, लेकिन मृतक जमीन बेचने तैयार नहीं था। ऐसे में इस घटना को अंजाम दिया गया। अब तक जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि घटना को मृतक के घर में ही अंजाम दिया गया। वहीं शव को एक एक कर बाड़ी ले जाते हुए दफनाया गया। इसमें मुय आरोपी के साथ अन्य भी शामिल होने की बात कही जा रही है।
हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से इंकार कर रही है, लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि मामले को लेकर पुलिस शुरू से संजीदा रही। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में कड़ी दर कड़ी पुलिस मामले को सुलझाने के करीब पहुंच रही है। अब जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर सकती है।