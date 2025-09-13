Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश! 4 हत्याओं का पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा, पड़ोसी पर शक

Raigarh Murder Case: रायगढ़ जिले के ठुसेकेला में हुए जघन्य हत्याकांड की घटना जमीन विवाद पर होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में पड़ोसी पर ही शंक की सुई टिकी है।

रायगढ़

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

खरसिया में परिवार के 4 लोगों की हत्या (Photo source- Patrika)
खरसिया में परिवार के 4 लोगों की हत्या (Photo source- Patrika)

Raigarh Murder Case: रायगढ़ जिले के ठुसेकेला में हुए जघन्य हत्याकांड की घटना जमीन विवाद पर होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में पड़ोसी पर ही शंक की सुई टिकी है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर रही है, लेकिन पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया के ग्राम ठुसेकेला के राजीव नगर मोहल्ले में रहने वाले बुधराम उरांव 35 साल, उसकी पत्नी सहोद्रा उरांव 30 साल, बेटा अरविंद उरांव 10 साल एवं छोटी बेटी शिवांगी 6 साल की लाश गुरुवार की सुबह उनके ही घर के पीछे स्थित बाड़ी पर दफन मिली। हत्याकांड को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बीच यह बात सामने आ रही है कि हत्या की इस वारदात को मृतक बुधराम के किसी परिचित ने अंजाम दिया।

उक्त परिचित मृतक के जमीन को खरीदना चाहता था, लेकिन मृतक जमीन बेचने तैयार नहीं था। ऐसे में इस घटना को अंजाम दिया गया। अब तक जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि घटना को मृतक के घर में ही अंजाम दिया गया। वहीं शव को एक एक कर बाड़ी ले जाते हुए दफनाया गया। इसमें मुय आरोपी के साथ अन्य भी शामिल होने की बात कही जा रही है।

ये भी पढ़ें

पहले हवस बुझाई फिर सीने पर 51 बार पेचकस गोदा… ये खौफनाक कांड करने फ्लाइट से रायपुर पहुंचा था आरोपी, जानें पूरी वारदात
कोरबा
सनसनी फैलाने वाला मामला | पत्रिका फाइल फोटो।

जुड़ रही एक-एक कड़ी

हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से इंकार कर रही है, लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि मामले को लेकर पुलिस शुरू से संजीदा रही। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में कड़ी दर कड़ी पुलिस मामले को सुलझाने के करीब पहुंच रही है। अब जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर सकती है।

ये भी पढ़ें

खौफनाक कांड! एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की आशंका, घर में जगह-जगह मिले खून के छींटे… सनसनी
रायगढ़
Breaking News

13 Sept 2025 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश! 4 हत्याओं का पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा, पड़ोसी पर शक

