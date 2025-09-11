खौफनाक कांड! एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की आशंका, घर में जगह-जगह मिले खून के छींटे… सनसनी

Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खरसिया थाना क्षेत्र के ठुसेकेला गांव के राजीव नगर मोहल्ले में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर उनके शव घर में दफनाए जाने की आशंका ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब आसपास के लोगों को बंद घर से तेज बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस के अनुसार, मृतक बुधराम उरांव पिता चमार सिंह के परिवार के चार लोग पिछले कई दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घर को खुलवाकर जांच की तो वहां का मंजर देखकर सभी दंग रह गए। कमरे के भीतर दीवारों और फर्श पर जगह-जगह खून के छींटे पाए गए, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहां किसी वीभत्स वारदात को अंजाम दिया गया है।
पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया है। मौके पर डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है। अभी तक जमीन की खुदाई शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कमरे के भीतर ही जमीन में लाशें दफन हैं। पुलिस के मुताबिक, खुदाई के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी कि कितने लोगों की हत्या कर शवों को छिपाया गया है।
इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। बदबू और खून के धब्बों ने पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि घर कई दिनों से बंद था और लगातार आती बदबू ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था।
जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। अधिकारी खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी सबूत से छेड़छाड़ न हो सके। फिलहाल पुलिस इस मामले को हत्या मानकर जांच कर रही है।
फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस सनसनीखेज वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। पुलिस का कहना है कि जब तक खुदाई और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाएगी।