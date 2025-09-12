Crime News: खरसिया हत्याकांड! एक ही परिवार के 4 सदस्य बाड़ी में दफन मिले, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

Crime News: रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ठुसेकेला गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर लाश को मृतक की बाड़ी में ही दफना दिया। मृतकों में राज मिस्त्री का काम करने वाला ग्रामीण, उसकी पत्नी व एक बेटा व बेटी शामिल है। सुबह जब बाड़ी से बदबू आई तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ठुसेकेला के राजीव नगर मोहल्ला में रहते हुए राज मिस्त्री का काम करने वाला बुधराम उरांव उसकी पत्नी सहोदरा उरांव, 12 वर्षीय बेटा अरविंद उरांव और 3 वर्षीय बेटी शिवांगी चारों बीते दो दिनों से लापता थे। गुरुवार की सुबह बुधराम उरांव के घर की बाड़ी से असहनीय बदबू आई। इससे आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई।
वहीं बाड़ी की ओर से उनके घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर खून के छीटे थे। ऐसे में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उनके साथ फारेंसिंक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वायड की टीम भी मौजूद थी। जांच के दौरान घर की बाड़ी में ही एक स्थान पर मिट्टी खोदने के निशान थे। ऐसे में कुछ दफनाएं जाने की आशंका पर वहां खोदाई गई।
इस बीच वहां से एक के बाद एक बुधराम उरांव उसकी पत्नी सहोदरा उरांव, बेटा अरविंद और बेटी शिवांगी की लाश मिली। पुलिस ने शव का पंचनामा कर लाश पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं जांच की जा रही है। इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले को सुलझा लिया जाएगा।
Crime News: बता दें मृतक बुधराम उरांव की दो बेटी व एक बेटा था। दो बच्चे तो गांव में ही थे, लेकिन बड़ी बेटी शिवानी उरांव (15 वर्ष) घर से बाहर पढ़ाई करती है। ऐसे में वह घर से बाहर थी। गुरुवार को जब उसे इस अनहोनी की सूचना मिली तो घर पहुंची।
आकाश मरकाम, एएसपी, रायगढ़: अभी तक हत्याकांड के इस मामले में कोई भी कारण सामने नहीं आया है। अलग-अलग बिन्दुओं को लेकर जांच की जा रही है। आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे।