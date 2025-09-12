Crime News: खरसिया हत्याकांड! एक ही परिवार के 4 सदस्य बाड़ी में दफन मिले, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

वहीं बाड़ी की ओर से उनके घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर खून के छीटे थे। ऐसे में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उनके साथ फारेंसिंक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वायड की टीम भी मौजूद थी। जांच के दौरान घर की बाड़ी में ही एक स्थान पर मिट्टी खोदने के निशान थे। ऐसे में कुछ दफनाएं जाने की आशंका पर वहां खोदाई गई।