खेलते समय डेढ़ साल के मासूम ने निगला चना, सांस नली में फंसने से हुई दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम

परिजन तुरंत उसे लेकर रतनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। शिवांश मूल रूप से कोरबा जिले के पाली का रहने वाला था। फिलहाल उसका परिवार रतनपुर के खाल्हेपारा स्थित एक फॉर्म हाउस में रहता है। परिजनों के मुताबिक, बच्चा खेलते समय फर्श पर पड़ा चना उठाकर मुंह में डाल लिया। खेल-खेल में यह उसकी जान ले बैठा।