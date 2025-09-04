Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

खेलते समय डेढ़ साल के मासूम ने निगला चना, सांस नली में फंसने से हुई दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम

Big Incident: गले में फंसा एक छोटा-सा चना डेढ़ साल के मासूम की जिंदगी निगल गया। खेलते-खेलते हुई इस अनहोनी ने परिवार की खुशियां छीन लीं।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 04, 2025

मौत (Photo Patrika)
मौत (Photo Patrika)

Big Incident: गले में फंसा एक छोटा-सा चना डेढ़ साल के मासूम की जिंदगी निगल गया। खेलते-खेलते हुई इस अनहोनी ने परिवार की खुशियां छीन लीं। रोते-बिलखते परिजन उसे बचा भी न सके और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं।

मासूमों की शरारतें कभी-कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती हैं। ऐसा ही दर्दनाक हादसा रतनपुर में हुआ, जब डेढ़ साल के शिवांश पोर्ते की खेलते-खेलते गले में चना फंस गया। चना सीधा उसकी सांस नली में चला गया और दम घुटने से उसने मौके पर ही छटपटाना शुरू कर दिया।

परिजन तुरंत उसे लेकर रतनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। शिवांश मूल रूप से कोरबा जिले के पाली का रहने वाला था। फिलहाल उसका परिवार रतनपुर के खाल्हेपारा स्थित एक फॉर्म हाउस में रहता है। परिजनों के मुताबिक, बच्चा खेलते समय फर्श पर पड़ा चना उठाकर मुंह में डाल लिया। खेल-खेल में यह उसकी जान ले बैठा।

Big incident: नदी में 7 साल का बालक तो डबरी में डूब गई बुजुर्ग महिला, पीठ पर बंधी थीं शराब की बोतलें
अंबिकापुर
Big incident

डॉक्टर ने बताया कि चना सीधे श्वास नली में फंस गया था। इससे बच्चा हांफने लगा और उसकी रोने की आवाज भी अटकने लगी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।

महीने भर पहले कोरबा में भी गई थी मासूम की जान

एक महीने पहले ही कोरबा जिले में 2 साल के मासूम की भी गले में चना फंसने से मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि मेडिकल कॉलेज में समय रहते इलाज नहीं मिला। डॉक्टर चना निकालने में देर करते रहे और बच्चे ने दम तोड़ दिया।

  1. घबराएं नहीं, तुरंत प्रतिक्रिया देंबच्चे को जोर-जोर से हिलाने या पानी पिलाने की कोशिश न करें। इससे दाना और नीचे फंस सकता है।




  2. अगर बच्चा खाँस रहा है या आवाज निकाल पा रहा है, तो उसे खाँसने दें। बीच में उंगली डालकर निकालने की कोशिश न करें।




  3. बच्चे को पेट के बल अपनी गोद पर झुकाएं, सिर नीचे की तरफ हो। हाथ की एड़ी (पाम के नीचे का हिस्सा) से कंधों के बीच 5 बार जोरदार थपकी दें।




  4. छाती दबाव, अगर दाना बाहर न निकले तो।

विशेष: अगर बच्चा बेहोश हो जाए और सांस न ले रहा हो, तो तुरंत सीपीआर (मुंह से सांस और छाती दबाव) शुरू करें। तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं।

Big incident: Video: ईंट-भट्ठे के गड्ढे में नहाने उतरे 2 मासूम छात्रों की डूबकर मौत, तीसरा भाग गया घर, हॉस्टल से आए थे घर
अंबिकापुर
Big incident

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

04 Sept 2025 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / खेलते समय डेढ़ साल के मासूम ने निगला चना, सांस नली में फंसने से हुई दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम

