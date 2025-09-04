तेज रफ्तार हाईवा ने गायों की झुंड को मारी टक्कर, सड़क पर बिछ गई 8 लाशें, लोगों ने किया चक्काजाम

घटना से आक्रोशित ग्रामीण सुबह करीब 6 बजे भदरी चौक के पास सड़क पर एकत्रित होकर चक्काजाम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही फगुरम चौकी प्रभारी संतोष तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। पुलिस की पहल पर ग्रामीणों ने सुबह 6.30 बजे प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिलहाल मृत गायों को सड़क से हटाकर किनारे रखा गया है। उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।