तेज रफ्तार हाईवा ने गायों की झुंड को मारी टक्कर, सड़क पर बिछ गई 8 लाशें, लोगों ने किया चक्काजाम

Road Accident: फगुरम चौकी अंतर्गत भदरी चौक के पास 3 सितंबर की सुबह लगभग 4 बजे बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर बैठी करीब 8 से 10 गायों को एक अज्ञात हाईवा चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गईं।
घटना से आक्रोशित ग्रामीण सुबह करीब 6 बजे भदरी चौक के पास सड़क पर एकत्रित होकर चक्काजाम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही फगुरम चौकी प्रभारी संतोष तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। पुलिस की पहल पर ग्रामीणों ने सुबह 6.30 बजे प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिलहाल मृत गायों को सड़क से हटाकर किनारे रखा गया है। उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डभरा क्षेत्र में तीन पॉवर कंपनी स्थापित है। जहां हर घंटे सैकड़ों ट्रक, डंपर, हाईवा, ट्रेलर, कैप्सूल वाहन मौत बनकर दौड़ रहे हैं। गाड़ी को स्पीड 100 किमी के करीब रहती है। यातायात पुलिस वाहनों कि जांच तक नहीं करते। कई वाहन चालक शराब के नशे में तो कई मोबाइल फोन से बात करते हुए वाहन चला रहे हैं। जो दुर्घटना की वजह बन रहे हैं।