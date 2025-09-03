Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान भीषण सड़क हादसा, बोलेरो की टक्कर से 3 की मौत, 25 से ज्यादा श्रद्धालु घायल…

Jashpur Road Accident: जशपुर में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे ग्रामीणों को बोलेरो ने रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों के मौत की हो गई।

जशपुर नगर

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

Breaking News

Jashpur Bolero tramples villagers: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार की देर रात गणेश विसर्जन के लिए जा रहे ग्रामीणों को बोलेरो ने रौंद दिया। मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जुरूड़ांड़ की है।

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार रात गणेश विसर्जन के लिए बाजे-गाजे के साथ निकले थे। विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान रात करीब 11 बजे रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो भीड़ में घुस गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके चपेट में आने से अरविंद (19 वर्ष), विपिन कुमार प्रजापति (17 वर्ष), खिरोवती यादव (32 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं।

हादसे में कई लोग घायल

इस हादसे में देवंती, गुलापी बाई, याहूसु लकड़ा, संतोष प्रजापति, हेमंत यादव, उमा यादव, भुवनेश्वरी यादव, चंदा बाई, पिंकी, लीलावती प्रजापति, डमरूधर यादव, गायत्री यादव, फकीर यादव, नीलू यादव, निरंजन राम, संदीप यादव, नारायण, आरती यादव, परमानंद यादव, अभिमन्यु, हेमानंद और बोलेरो चालक सुखसागर सहित 25 से अधिक घायल है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी को अम्बिकापुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।

घायलों में ड्राइवर भी शामिल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। हादसे में ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आईं हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही जशपुर विधायक रायमुनी भगत, कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशि मोहन बगीचा पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

03 Sept 2025 11:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान भीषण सड़क हादसा, बोलेरो की टक्कर से 3 की मौत, 25 से ज्यादा श्रद्धालु घायल…

