बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत, दो युवती समेत अन्य घायल

मिली जानकारी के अनुसार, घुरू निवासी रामेश्वरी मानिकपुरी और बेलतरा के धौंरा मोड़ की रहने वाली सरोज राज, मुंगेली नाका चौक के पास एक ढाबे में काम करती हैं। उनकी दोस्ती घुरू के जय यादव और रितेश श्रीवास से थी। बुधवार की रात होटल का काम खत्म होने के बाद चारों घूमने निकले। रितेश कार लेकर होटल पहुंचा और सभी को लेकर कोटा रोड की ओर ले गया। रात करीब ढाई बजे वे शहर लौट रहे थे। इसी दौरान सकरी-बिलासपुर रोड पर सड़क किनारे बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में कार सीधे पेड़ से जा टकराई।