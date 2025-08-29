बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत, दो युवती समेत अन्य घायल

Huge Road Accident: सकरी-बिलासपुर रोड पर बुधवार रात करीब 2.30 बजे कार में चार युवक-युवतियां घूमने निकले। तभी मवेशियों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार युवक-युवतियां घंटों तक फंसे रहे।
पुलिस और आसपास के लोगों ने घंटों मशक्कत कर गैस कटर से कार काटकर सभी घायलों को बाहर निकाला। हादसे में कार चालक रितेश श्रीवास की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त जय यादव और दो युवतियां सिम्स में भर्ती हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, घुरू निवासी रामेश्वरी मानिकपुरी और बेलतरा के धौंरा मोड़ की रहने वाली सरोज राज, मुंगेली नाका चौक के पास एक ढाबे में काम करती हैं। उनकी दोस्ती घुरू के जय यादव और रितेश श्रीवास से थी। बुधवार की रात होटल का काम खत्म होने के बाद चारों घूमने निकले। रितेश कार लेकर होटल पहुंचा और सभी को लेकर कोटा रोड की ओर ले गया। रात करीब ढाई बजे वे शहर लौट रहे थे। इसी दौरान सकरी-बिलासपुर रोड पर सड़क किनारे बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में कार सीधे पेड़ से जा टकराई।
घटना के बाद चारों घायल कार में फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद गैस कटर मंगवाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद कार काटकर बाहर निकालकर तत्काल सिम्स भेजा गया। रितेश की हालत बेहद नाजुक होने की वजह से उसे अपोलो रेफर किया गया। यहां उसकी इलाज के दैरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
बुधवार रात करीब ढाई बजे सकरी की ओर से बिलासपुर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। इसमें दो युवक व दो युवतियां सवार थे। घायलों को इलाज के लिए सिम्स भेजा गया। जबकि रितेश श्रीवास की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल खतरे से बाहर हैं। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। - प्रदीप आर्य, थाना प्रभारी, सकरी