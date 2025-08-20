राजनांदगांव में हादसा: डॉक्टर की पत्नी सहित 3 महिलाएं घायल, गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिले के समीपस्थ ग्राम टेड़ेसरा के पास बीती रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में चिकित्सक डॉ. प्रकाश खूंटे की पत्नी दीप्ति खूंटे सहित तीन महिलाएं घायल हो गईं। सभी का इलाज दुर्ग टोल प्लाजा के पास आरोग्यं अस्पताल में जारी है।
जानकारी के अनुसार, हादसा रात करीब 8 बजे का है। दीप्ति खूंटे कार में तीन अन्य महिलाओं के साथ दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जा रहीं थीं। कार स्वयं दीप्ति खूंटे चला रहीं थीं। रास्ते में हाईवे पर अचानक गाय आ जाने से कार असंतुलित हो गई और रोड डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। लोगों ने तत्काल कार में सवार तीनों महिलाओं को कार से निकाल कर इलाज के लिए दुर्ग टोल प्लाजा के समीप आरोग्यं अस्पताल पहुंचाया गया है। गनीमत रही कि कार में लगे सेफ्टी बैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत घायलों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलने पर डॉ. प्रकाश खूंटे भी अस्पताल पहुंचे और उपचार कर रहे डॉक्टरों से जानकारी ली। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को जब्त कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला सड़क दुर्घटना का है, जांच जारी है।