राजनांदगांव में हादसा: डॉक्टर की पत्नी सहित 3 महिलाएं घायल, गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार

जानकारी के अनुसार, हादसा रात करीब 8 बजे का है। दीप्ति खूंटे कार में तीन अन्य महिलाओं के साथ दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जा रहीं थीं। कार स्वयं दीप्ति खूंटे चला रहीं थीं। रास्ते में हाईवे पर अचानक गाय आ जाने से कार असंतुलित हो गई और रोड डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। लोगों ने तत्काल कार में सवार तीनों महिलाओं को कार से निकाल कर इलाज के लिए दुर्ग टोल प्लाजा के समीप आरोग्यं अस्पताल पहुंचाया गया है। गनीमत रही कि कार में लगे सेफ्टी बैग खुल जाने से बड़ा हादसा टल गया।