भिलाई

दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर ट्रक से टकराई बाइक, मौके पर ही युवक-युवती की मौत

Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भिलाई के नेहरू नगर चौक के पास बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

भिलाई

Khyati Parihar

Aug 16, 2025

सड़क हादसे में 2 की मौत (फोटो सोर्स- प्रतीकात्मक)
सड़क हादसे में 2 की मौत (फोटो सोर्स- प्रतीकात्मक)

CGRoad Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भिलाई के नेहरू नगर चौक के पास बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सेक्टर-7 निवासी हीरालाल वर्मा (39) और सेक्टर-6 निवासी रूमाना परवीन (35) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, दोनों बाइक से दुर्ग से सुपेला की ओर जा रहे थे। नेहरू नगर चौक पर सिग्नल पार करने के बाद उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सुपेला मॉर्च्यूरी भेजा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में माजदा चालक को हिरासत में ले लिया है।

हादसा: तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक नाले में गिरे, दोनों की दर्दनाक मौत
कवर्धा
road accident news

मृतकों की पहचान

हीरालाल वर्मा (39) – सेक्टर-6 ई मार्केट स्ट्रीट निवासी, इलेक्ट्रिकल दुकान संचालक, एसी, टीवी व फ्रिज रिपेयर का काम करता था। शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था।

रूमाना परवीन (35) – सेक्टर-6 डी मार्केट निवासी, ट्यूशन टीचर, तीन बच्चों की मां थीं।

घर में पसरा मातम

हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण बताया गया है। घटना के चलते कुछ समय तक यातायात भी बाधित रहा।

देखें आकंड़े

पीछले साल के तीन महीनों के आंकड़े की तुलना में सड़क हादसे 37, घायल-30 और मौत-13 की कमी आई है। नो-पार्किंग में खड़े वाहन, रतार पर नियंत्रण और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सती बरती गई। इसी वजह से हादसों और मौत में कमी आई। ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहेगी। उमीद है आने वाले समय में और सड़क हादसों और कमी आएगी। - विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

एक नजर पिछले व इस साल के हादसे पर

वर्ष 2024
हादसे - घायल - मौत
मई - 129 - 107 - 36
जून - 108 - 82 - 41
जुलाई - 90 - 69 - 16

वर्ष 2025
हादसे - घायल - मौत

मई - 116 - 103 - 23
जून - 103 - 85 - 27
जुलाई - 91 - 78 - 22

धमतरी में हादसा.. अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, दर्दनाक मौत
धमतरी
dhamtari road accident

16 Aug 2025 09:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर ट्रक से टकराई बाइक, मौके पर ही युवक-युवती की मौत

