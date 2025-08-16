दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर ट्रक से टकराई बाइक, मौके पर ही युवक-युवती की मौत

पीछले साल के तीन महीनों के आंकड़े की तुलना में सड़क हादसे 37, घायल-30 और मौत-13 की कमी आई है। नो-पार्किंग में खड़े वाहन, रतार पर नियंत्रण और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सती बरती गई। इसी वजह से हादसों और मौत में कमी आई। ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहेगी। उमीद है आने वाले समय में और सड़क हादसों और कमी आएगी। - विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग