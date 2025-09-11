CG News: पत्रिका की खबर का असर… तिहरे हत्याकांड में चौकी प्रभारी और सब इंस्पेक्टर निलंबित

CG News: शहर के बजरंगपुर नवागांव में आपसी रंजिश को लेकर शनिवार व रविवार को हुए चाकूबाजी की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस तीहरे हत्याकांड में चिखली चौकी पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई थी। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर वार्ड के लोगों में काफी आक्रोश था और चिखली चौकी का घेराव कर प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
इस मामले को गंभीरता से लेते उच्च अधिकारियों ने बुधवार को चिखली चौकी प्रभारी अरुण नामदेव और सहायक उपनिरीक्षक इब्राहिम खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिखली पुलिस की इस लापरवाही को पत्रिका ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। गौरतलब है कि बजरंगपुर नवागांव में शनिवार को गणेश पंडाल में बैठे सचिन मानिकपुरी पर आपसी रंजिश को लेकर आरोपी पेमेन्द्र उर्फ दादू साहू, पियुष कुमार साहू, योमेन्द्र साहू व गिरेन्द्र उर्फ राजू साहू ने चाकू के ताबड़तोड़ हमला कर दिया था।
सचिन मानिकपुरी को गंभीर स्थिति में रायपुर रेफर किया गया था। सचिन की भी मंगलवार को ईलाज के दौरान मौत हो गई थी। सचिन का शव मंगलवार रात को उसके घर नवागांव लाया गया। इस दौरान आक्रोशित वार्ड के लोगों ने चक्काजाम कर दिया था। मंगलवार शाम को मृतक किशन राजपूत का शव उसके घर नवागांव लाया गया।
CG News: इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस अलर्ट रही और शव को लेने पुलिस बल ठाकुरटोला टोल प्लाजा में तैनात रही। पुलिस बल के साथ एम्बुलेंस में किशन का शव घर लाया गया। शव के घर पहुंचते ही परिजन को रो-रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं मोहल्ले के महिलाओं के आंखे भी नम हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह सचिन मानिकपुरी का और शाम को किशन राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया।
लगातार दो दिन में चाकूबाजी की दो घटना में तीन लोगों की हत्या को लेकर वार्डवासियों में काफी आक्रोश था। वार्डवासी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आक्रोशित थे और माहौल खराब था। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट रही और दो दिनों तक वार्ड में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बुधवार को अंतिम संस्कार के बाद वार्ड में माहौल थोड़ा शांत हुआ।
मोहित गर्ग, एसपी राजनांदगांव: नवागांव वार्ड में चाकूबाजी में हत्याकांड मामले में चिखली चौकी पुलिस की घोर लापरवाही सामने आने पर चोकी प्रभारी अरुण नामदेव और सहायक उपनिरीक्षक इब्राहिम खान को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।