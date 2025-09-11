CG News: पत्रिका की खबर का असर… तिहरे हत्याकांड में चौकी प्रभारी और सब इंस्पेक्टर निलंबित

इस मामले को गंभीरता से लेते उच्च अधिकारियों ने बुधवार को चिखली चौकी प्रभारी अरुण नामदेव और सहायक उपनिरीक्षक इब्राहिम खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिखली पुलिस की इस लापरवाही को पत्रिका ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। गौरतलब है कि बजरंगपुर नवागांव में शनिवार को गणेश पंडाल में बैठे सचिन मानिकपुरी पर आपसी रंजिश को लेकर आरोपी पेमेन्द्र उर्फ दादू साहू, पियुष कुमार साहू, योमेन्द्र साहू व गिरेन्द्र उर्फ राजू साहू ने चाकू के ताबड़तोड़ हमला कर दिया था।