दो गुटों में जोरदार भिड़ंत.. बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या, वार्डवासियों ने किया चौकी घेराव

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवागांव वार्ड में आपसी रंजिश पर उपजा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रविवार रात को चाकूबाजी की घटना में बीच-बचाव करने पहुंचे राकेश ढीमर (26) की हत्या हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित वार्डवासियों ने आरोपियों की कार व एक मोपेड वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर वार्डवासियों ने सवाल उठाते हुए चिखली चौकी का घेराव कर दिया।