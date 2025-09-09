Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

दो गुटों में जोरदार भिड़ंत.. बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या, वार्डवासियों ने किया चौकी घेराव

CG Crime News: आक्रोशित वार्डवासियों ने आरोपियों की कार व एक मोपेड वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर वार्डवासियों ने सवाल उठाते हुए चिखली चौकी का घेराव कर दिया।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Sep 09, 2025

दो गुटों में जोरदार भिड़ंत.. बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या, वार्डवासियों ने किया चौकी घेराव(photo-patrika)
दो गुटों में जोरदार भिड़ंत.. बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या, वार्डवासियों ने किया चौकी घेराव(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवागांव वार्ड में आपसी रंजिश पर उपजा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रविवार रात को चाकूबाजी की घटना में बीच-बचाव करने पहुंचे राकेश ढीमर (26) की हत्या हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित वार्डवासियों ने आरोपियों की कार व एक मोपेड वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर वार्डवासियों ने सवाल उठाते हुए चिखली चौकी का घेराव कर दिया।

CG Crime News: कार्रवाई की मांग पर चौकी घेराव

मिली जानकारी के अनुसार पृथ्वी भट्ट व अजय राजपूत के बीच विवाद चल रहा है। रविवार सुबह भी दोनों विवाद हो गया। अजय ने चिखली चौकी पहुंच कर पृथ्वी व उसके साथियों की शिकायत की। इससे नाराज पृथ्वी रविवार रात को अपने 8-10 साथियों को लेकर अजय के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। पृथ्वी व उसके साथियों ने अजय के पिता किशन को पीट दिया। यह देख पड़ोसी राकेश ढीमर बीच-बचाव करने पहुंचा।

इस पर आरोपियों ने राकेश, किशन और राकेश के छोटे भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और मौके से फरार हो गए। घटना में पड़ोसी राकेश ढीमर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली थाना से न्यायालय तक जुलूस निकाला और संदेश दिया कि ऐसे बदमाशों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था।

09 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / दो गुटों में जोरदार भिड़ंत.. बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या, वार्डवासियों ने किया चौकी घेराव

