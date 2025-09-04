Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: 17 दिन से हड़ताल पर एनएचएम स्टाफ, सरकार ने 25 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की

CG News: हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि आंबेडकर अस्पताल में सेवाएं खास प्रभावित नहीं हुई हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2025

एनएचएमकर्मियों पर सख्ती (Photo source- Patrika)
एनएचएमकर्मियों पर सख्ती (Photo source- Patrika)

CG News: 17 दिनों से हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मियों की बर्खास्तगी शुरू हो गई है। शासन ने बुधवार को 25 कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। बलौदाबाजार सीएमएचओ ने ब्लॉक डॉटा मैनेजर हेमंत सिन्हा व प्रोग्राम एसोसिएट कौशलेस तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि नोटिस के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे।

CG News: इससे कार्यालय का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। दूसरे जिलों में भी आने वाले दिनों में हड़ताली संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि दबाव के बाद इनकी सेवाएं बहाल भी की जा सकती हैं। हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि आंबेडकर अस्पताल में सेवाएं खास प्रभावित नहीं हुई हैं। यहां केवल नर्स सेवाएं दे रही हैं, जो एनएचएम सेटअप की हैं।

Published on:

04 Sept 2025 10:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 17 दिन से हड़ताल पर एनएचएम स्टाफ, सरकार ने 25 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की

