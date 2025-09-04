CG News: 17 दिन से हड़ताल पर एनएचएम स्टाफ, सरकार ने 25 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की

CG News: इससे कार्यालय का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। दूसरे जिलों में भी आने वाले दिनों में हड़ताली संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि दबाव के बाद इनकी सेवाएं बहाल भी की जा सकती हैं। हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि आंबेडकर अस्पताल में सेवाएं खास प्रभावित नहीं हुई हैं। यहां केवल नर्स सेवाएं दे रही हैं, जो एनएचएम सेटअप की हैं।