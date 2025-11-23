Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: यूनिटी मार्च के लिए छत्तीसगढ़ से 68 युवाओं का चयन, CM साय ने किया उत्साहवर्धन

CG News: छत्तीसगढ़ के CM साय ने यूनिटी मार्च के लिए चयनित 68 युवाओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक होने वाली विशेष पदयात्रा में शामिल होगा।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 23, 2025

CM साय ने यूनिटी मार्च को दी हरी झंडी (photo source- Patrika)

CM साय ने यूनिटी मार्च को दी हरी झंडी (photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात जाने वाले राज्य के 68 युवाओं के दल को आज रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये युवा सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद से केवड़िया तक आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।

CG News: भारत की सांस्कृतिक एकता की जीवंत झलक

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की 562 रियासतों और ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, अटल संकल्प और अथक परिश्रम ने भारत को एक सूत्र में पिरोया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विगत दिनों वे गुजरात के केवड़िया में आयोजित भारत पर्व में सम्मिलित हुए थे, जहां उन्होंने विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा-स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-के दर्शन किए और भारत की सांस्कृतिक एकता की जीवंत झलक देखी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, विविधता और व्यंजनों का भी प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 26 नवंबर से 06 दिसंबर तक आयोजित होने वाले यूनिटी मार्च में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ देशभर के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के निर्माण में सरदार पटेल का योगदान अतुलनीय है।

अवसर पर ये दिग्गज रहे मौजूद

CG News: उन्होंने रियासतों के विलय का ऐतिहासिक कार्य किया जो भारत की एकता और अखंडता का आधार बना। उन्होंने चयनित युवाओं को राष्ट्रीय पदयात्रा के लिए शुभकामनाएँ एवं बधाई दी। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने युवाओं को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और पदयात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय, जी. वेंकट राव, श्याम नारंग, राहुल टिकरिया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार सहित बड़ी संख्या में युवा, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

Published on:

23 Nov 2025 06:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: यूनिटी मार्च के लिए छत्तीसगढ़ से 68 युवाओं का चयन, CM साय ने किया उत्साहवर्धन

