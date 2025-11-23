CG News: यूनिटी मार्च के लिए छत्तीसगढ़ से 68 युवाओं का चयन, CM साय ने किया उत्साहवर्धन

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की 562 रियासतों और ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, अटल संकल्प और अथक परिश्रम ने भारत को एक सूत्र में पिरोया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विगत दिनों वे गुजरात के केवड़िया में आयोजित भारत पर्व में सम्मिलित हुए थे, जहां उन्होंने विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा-स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-के दर्शन किए और भारत की सांस्कृतिक एकता की जीवंत झलक देखी।