Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ के 708 गांव लापता! केंद्रीय मंत्रालय को कानों-कान तक नहीं लगी भनक, अब बढ़ी परेशानी

CG News: रायपुर से लेकर बस्तर तक 708 गांवों की भौगोलिक जानकारी केंद्रीय मंत्रालय के पास नहीं है। जिसे लेकर अब खलबली मच गई है। ऐसे में जनगणना में दिक्कतें हो सकती है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 13, 2025

CG News

छत्तीसगढ़़ के 708 गांव सूची से गायब प्रतिकात्मक फोटो

CG News: प्रदेश के 708 गांवों की भौगोलिक जानकारी केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से गायब हैं। वजह यह है कि गांवों के नगर-निगम, पालिका या नगर पंचायतों में शामिल ( CG News ) होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सांख्यिकी विभाग को नहीं भेजा, जिसकी वजह से अब नगर-पालिका या गांवों का दायरा तय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

CG News: जनगणना अगले वर्ष से

अगले वर्ष से जनगणना शुरू होनी है। सांख्यिकी विभाग ने अभी से इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर गांवों की वर्तमान स्थिति या नगरीकरण करने का नोटिफिकेशन देने को कहा है। सांख्यिकी विभाग के पत्र के बाद आनन-फानन में नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर व जगदलपुर के संयुक्त संचालकों को तीन दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले राजधानी स्थित सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक ने एफएसयू चयन किए जाने को लेकर अधिसूचना की जानकारी के लिए पत्र लिखा था।

बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं

सांख्यिकी विभाग के रेकार्ड में बस्तर से लेकर रायपुर, कोरबा, कोंडगांव आदि जिलों के गांवों का ताजा डेटा उपलब्ध नहीं है। इससे तहसील, पालिका, निगम के आधार पर जनगणना में गड़बड़ी की आशंका है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन के बाद भी केंद्रीय विभाग को जानकारी भेजना जरूरी नहीं समझा।

प्रमाण-पत्र आदि बनवाने में परेशानी

गांवों के शहरीकरण होने के बाद भी कई गांव अभी भी राजस्व ग्राम में दर्ज हैं। प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों व नगर पालिका में गांव तो शामिल हो गए,लेकिन खंड विकास अधिकारी कार्यालय से नगर पालिका को अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय, जाति आदि प्रमाण-पत्र बनवाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है सांख्यिकी विभाग का सर्वेक्षण एफएसयू

सांख्यिकी विभाग में एफएसयू सर्वेक्षण से तात्पर्य फर्स्ट स्टेज यूनिट (एफएसयू) है। इस सर्वेक्षण के मद्देनजर भौगोलिक क्षेत्रों का दायरा तय किया जाता है। ग्रामीण फ्रेम सर्वेक्षण के लिए गांव या वार्डों की भौगोलिक स्थिति की गणना की जाती है।

इन जिलों से सबसे ज्यादा गांव

बस्तर 51

बेमेतरा 18

बिलासपुर 35

बालोद 08

धमतरी 24

दुर्ग 68

गरियाबंद 08

जांजगीर-चांपा 18

जशपुर 12

दक्षिण बस्तर 21

बीजापुर 01

कोंडागांव 41

कोरबा 128

महासमुंद 20

कबीरधाम 08

नारायणपुर 13

रायपुर 20

रायगढ़ 26

मुंगेली 21

राजनांदगांव 24

कांकेर 13

सरगुजा 25

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालक, आर. एक्का ने पत्रिका को बताया कि सांख्यिकी विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए है। यह जानकारी विभाग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

13 Nov 2025 11:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के 708 गांव लापता! केंद्रीय मंत्रालय को कानों-कान तक नहीं लगी भनक, अब बढ़ी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल
रायपुर

जनजातीय उद्यमिता और निवेश संवर्धन में छत्तीसगढ़ बना अग्रणी राज्य, छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने बढ़ाया राज्य का गौरव

जनजातीय उद्यमिता और निवेश संवर्धन में छत्तीसगढ़ बना अग्रणी राज्य, छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने बढ़ाया राज्य का गौरव
रायपुर

सामुदायिक प्रयासों का रहा बेहतरीन परिणाम, संस्कारधानी को मिल रहा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सम्मान

सामुदायिक प्रयासों का रहा बेहतरीन परिणाम, संस्कारधानी को मिल रहा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का सम्मान
रायपुर

2000 से अधिक सीटें रिक्त! प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी…

2000 से अधिक सीटें रिक्त, प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी(photo-patrika)
रायपुर

मुख्यमंत्री निवास में आज होगा जनदर्शन, प्रदेशवासियों से करेंगे सीधे संवाद

मुख्यमंत्री निवास में आज होगा जनदर्शन, प्रदेशवासियों से करेंगे सीधे संवाद
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.