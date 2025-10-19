CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा और सतर्कता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आकस्मिक या आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिक सुरक्षित तरीके से त्यौहार मना सकें।
साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हैं। इसके पीछे मकसद है कि दिवाली के दौरान कोई भी अनहोनी न हो और नागरिक सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।
उन्होंने कहा कि पटाखों का सुरक्षित उपयोग किया जाए और आग से संबंधित दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्देशों का पालन किया जाए। इन तैयारियों के चलते रायपुरवासियों के लिए दिवाली खुशियों और सुरक्षा दोनों से भरी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का संदेश है कि त्योहार की खुशियाँ मनाते समय सुरक्षा और सतर्कता को हमेशा प्राथमिकता दें।
