CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा और सतर्कता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आकस्मिक या आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिक सुरक्षित तरीके से त्यौहार मना सकें।