Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा और सतर्कता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 19, 2025

CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात...(photo-patrika)

CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा और सतर्कता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आकस्मिक या आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिक सुरक्षित तरीके से त्यौहार मना सकें।

CG News: स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हैं। इसके पीछे मकसद है कि दिवाली के दौरान कोई भी अनहोनी न हो और नागरिक सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

उन्होंने कहा कि पटाखों का सुरक्षित उपयोग किया जाए और आग से संबंधित दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्देशों का पालन किया जाए। इन तैयारियों के चलते रायपुरवासियों के लिए दिवाली खुशियों और सुरक्षा दोनों से भरी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का संदेश है कि त्योहार की खुशियाँ मनाते समय सुरक्षा और सतर्कता को हमेशा प्राथमिकता दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: दिवाली पर सतर्क प्रशासन! रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PM उज्ज्वला योजना के तहत रायपुर में 2.23 लाख नए एलपीजी कनेक्शन, दीपावली से पहले जनता को तोहफा

PM उज्ज्वला योजना के तहत रायपुर में 2.23 लाख नए एलपीजी कनेक्शन, दीपावली से पहले जनता को तोहफा(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश(photo-patrika)
रायपुर

बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें.. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची, देखें

BSc Nursing, CG News
रायपुर

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ दे रहा बस्तर की पारंपरिक कला को नई पहचान, रायपुर में खुला 700 डिजाइन वाला देश का पहला स्टोर रूम

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

सालेम स्कूल में महिला सचिव से मारपीट, नितिन लॉरेंस के खिलाफ 5वीं FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Crime (File Photo)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.