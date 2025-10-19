Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश

CG Weather Update: मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 19, 2025

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम तापमान 22°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री कम है। सापेक्ष आद्रता सुबह 82 प्रतिशत और शाम 67 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई, जो मौसम के बदलते पैटर्न का संकेत है।

CG Weather Update: मौसम ने फिर बदली करवट

प्रदेश के बिलासपुर, पेंड्ररोड और दुर्ग में भी तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहा। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में विशेषकर बस्तर संभाग और आसपास के दक्षिणी हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ सकती है।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। विशेष रूप से बिलासपुर में अचानक तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक 90 मिमी बारिश अंतागढ़ में रिकॉर्ड की गई। इस प्रकार, मौसम का यह बदलाव न केवल तापमान में गिरावट ला रहा है बल्कि प्रदेशभर में बारिश की संभावनाओं को भी बढ़ा रहा है।

अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में आने वाले दो दिनों में हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधि बनी रह सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि मौसम के अनुसार सावधानी बरतें, विशेषकर वाहन चालकों और बाहरी काम करने वाले लोगों को।

ठंड बढ़ने के कारण सड़क पर पाले या फिसलन का खतरा भी बढ़ सकता है। इस मौसम परिवर्तन से किसानों को भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कृषि कार्य और फसल सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं, आम नागरिकों को अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

संक्षेप में मौसम की स्थिति:

रायपुर: अधिकतम 31°C, न्यूनतम 22°C

सापेक्ष आद्रता: सुबह 82%, शाम 67%

बारिश की संभावना: बस्तर संभाग और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश

पिछली बारिश: बिलासपुर में अचानक तेज बारिश, अंतागढ़ में 90 मिमी रिकॉर्ड

सावधानी: वाहन चालक, बाहर काम करने वाले और किसानों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतें

Published on:

19 Oct 2025 03:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश

