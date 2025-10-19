CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव, अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम तापमान 22°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री कम है। सापेक्ष आद्रता सुबह 82 प्रतिशत और शाम 67 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई, जो मौसम के बदलते पैटर्न का संकेत है।