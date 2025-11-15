CG News: अंबिकापुर में 57 साल का रिकॉर्ड टूटा! पारा 7 डिग्री तक लुढ़का, हाड़ कंपाने वाली ठंड…

उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं पहले सरगुजा संभाग को ठिठुराती है, फिर मध्य हिस्से को। इसलिए शीतलहर की स्थिति उत्तर व मध्य क्षेत्र में ज्यादा है। बस्तर में वैसी ठंड नहीं है, जैसे बाकी इलाकों में। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर भारत में जब अच्छी ठंड पड़ती है, तब छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है।