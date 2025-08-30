CG News: अवैध शराब बिक्री पर लगाएं रोक, शिकायतों के लिए ऐप लॉन्च

CG News: आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने शुक्रवार को आबकारी विभाग के काम-काज की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध बिक्री और परिवहन नहीं हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संभाग में कार्यरत उड़नदस्ता की टीम निरंतर निगरानी कर रहें। मदिरा के विक्रय में ओवर रेट की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान मंत्री चार सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। इसमें शिकायतों के लिए टोल फ्री एप्लीकेशन शामिल है।
बैठक में आबकारी मंत्री ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा एवं राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्ययोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अंतरराज्जीय सीमाओं पर स्थित आबकारी थाना एवं जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि शराब दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं हो।
शराब दुकानों के सीसीटीवी कैमरा रखें चालू
आबकारी विभाग के सचिव आर.शंगीता ने विभागीय गतिविधियों की प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी दी। मंत्री देवांगन ने होटल एवं ढाबों में मंदिरा की अवैध बिक्री न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके आलावा उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप मंदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा चालू रखने के निर्देश दिए, जिससे पारदर्शिता बनी रही। बैठक में आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र कुमार भारद्वाज, अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव, पीएल साहू, जीके भगत, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन सहित विभाग के उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी मौजूद थे।