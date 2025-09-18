CG News: डीजीपी का नया आदेश जारी, बिना अनुमति किसी भी जिले में सीएएफ की तैनाती पर रोक

CG News: प्रदेश में सशस्त्र बल (सीएएफ) की तैनाती अब केवल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के लिखित आदेश पर ही की जाएगी। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने यह आदेश जिलों में कानून व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाहियों को प्रभावित करने वाले मौखिक आदेशों के चलते जारी किया है। इसके तहत किसी भी जिले में सीएएफ जवानों को पर्सनल सिक्योरिटी ड्यूटी या अन्य डिप्लॉयमेंट बिना पुलिस मुख्यालय की अनुमति के तैनात नहीं किया जा सकेगा।