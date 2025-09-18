Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: डीजीपी का नया आदेश जारी, बिना अनुमति किसी भी जिले में सीएएफ की तैनाती पर रोक

CG News: प्रदेश में डीजीपी ने आदेश जारी किया: सीएएफ की तैनाती अब सिर्फ एडीजी के लिखित आदेश पर होगी। बिना अनुमति किसी भी जिले में जवानों को डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा सकेगा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2025

सीएएफ जवानों की तैनाती अब एडीजी के लिखित आदेश पर (Photo source- Patrika)
सीएएफ जवानों की तैनाती अब एडीजी के लिखित आदेश पर (Photo source- Patrika)

CG News: प्रदेश में सशस्त्र बल (सीएएफ) की तैनाती अब केवल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के लिखित आदेश पर ही की जाएगी। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने यह आदेश जिलों में कानून व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाहियों को प्रभावित करने वाले मौखिक आदेशों के चलते जारी किया है। इसके तहत किसी भी जिले में सीएएफ जवानों को पर्सनल सिक्योरिटी ड्यूटी या अन्य डिप्लॉयमेंट बिना पुलिस मुख्यालय की अनुमति के तैनात नहीं किया जा सकेगा।

प्रदेश में सशस्त्र बल (सीएएफ) की तैनाती बिना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) लिखित आदेश पर होगी। उन्हें पुलिस अधीक्षक (एसपी) और कमांडेंट के अनुरोध पर एडीजी की मौखिक निर्देश पर मूल विभाग से अन्य स्थानों में किए जाने की शिकायतें मिल रही थी।

ये भी पढ़ें

CG Naxal News: जवानों को मिली बड़ी सफलता, जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद, जानें क्या-क्या मिला
बीजापुर
Naxal

CG News: डीजीपी ने जारी किया आदेश

इसके चलते जिलों में कानून व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य सुरक्षात्मक कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए डीजीपी अरुणणदेव गौतम ने आदेश जारी किया है। इसमें बिना एडीजी के लिखित आदेश पर तैनाती पर रोक लगाई गई है। इसकी प्रति सभी आईजी, एसपी, बटालियन सेनानी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को भेज दी गई है।

साथ ही बिना किसी ठोस कारण संबंधित अधिकारी को अनुशंसा नहीं करने कहा गया है। इस आदेश के बाद राज्य के किसी भी जिले में सीएएफ जवानों को पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ड्यूटी या अन्य डिप्लॉयमेंट बिना पुलिस मुख्यालय की अनुमति तैनात नहीं किया जा सकेगा।

फोर्स का उपयोग होगा

CG News: सीएएफ जवानों को स्थानीय अधिकारियों, नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और सुरक्षा कारणों से निजी सुरक्षा में लगाया जा रहा था। इससे एक्टिव बल की भारी कमी और आंतरिक सुरक्षा के साथ ही नक्सल विरोध अभियान पर असर देखने को मिल रहा था।

वहीं जमीनी स्तर पर फोर्स की सक्त्रिस्यता और तैनाती प्रभावित हो रही थी। अधिकांश जवानों को अनाधिकृत रूप से मूल विभाग से पीएसओ ड्यूटी में भेजने का सिलसिला चल रहा था। उक्त सभी को देखते हुए इस पर सख्ती से रोक लगाई गई है। बता दें कि रा्ज्य में सीएएफ की कुल 18 बटालियन में करीब 18000 जवान हैं। इसमें 9 बटालियन इंडिया रिजर्व (आईआर) शामिल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 12:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: डीजीपी का नया आदेश जारी, बिना अनुमति किसी भी जिले में सीएएफ की तैनाती पर रोक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.