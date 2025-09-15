हादसा: कार की जोरदार टक्कर में बस्तर फाइटर जवान की दर्दनाक मौत, बाइक से जा रहा था घर्र।

बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रामकृष्ण ककेम मूल रूप से इलमिडी कसारामपारा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार, वह बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहा था तभी कार से भिड़ंत हुई। जोरदार टक्कर में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल जवान की घटना स्थल पर ही सांस थम गई।