हादसा: कार की जोरदार टक्कर में बस्तर फाइटर जवान की दर्दनाक मौत, बाइक से जा रहा था घर्र।

Bijapur Accident: बीजापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आवापल्ली से बीजापुर लौट रहे बस्तर फाइटर का जवान रामकृष्ण ककेम की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना महादेव घाट के पास हुई, जब उनकी बाइक और एक कार आमने-सामने टकरा गई।
बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रामकृष्ण ककेम मूल रूप से इलमिडी कसारामपारा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार, वह बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहा था तभी कार से भिड़ंत हुई। जोरदार टक्कर में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल जवान की घटना स्थल पर ही सांस थम गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर घर में मातम पसर गया। बता दें कि मृतक जवान नक्सल मोर्चे पर तैनात था। वहीं हादसे में मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।