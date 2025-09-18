दर्दनाक हादसा: भारी वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौके पर मौत, बाइक से जा रहा था घर… पुलिस महकमे में शोक

CG Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हादसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। ताजा मामला लछनपुर के पास का है, जहां मंगलवार की बीती रात एक तेज रफ्तार हाइवा ने चांपा थाने में पदस्थ आरक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।