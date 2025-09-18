Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

दर्दनाक हादसा: भारी वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौके पर मौत, बाइक से जा रहा था घर… पुलिस महकमे में शोक

Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हादसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 18, 2025

हादसे में मौत (File Photo)
हादसे में मौत (File Photo)

CG Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हादसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। ताजा मामला लछनपुर के पास का है, जहां मंगलवार की बीती रात एक तेज रफ्तार हाइवा ने चांपा थाने में पदस्थ आरक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।

रोजाना की तरह घर लौट रहे थे आरक्षक

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक आरक्षक का नाम प्रहलाद दिनकर था, जो ग्राम तुलसी नवागढ़ निवासी थे। वे चांपा थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। घटना की रात वे रोजाना की तरह अपने ड्यूटी खत्म कर जांजगीर स्थित अपने आवास लौट रहे थे। जैसे ही वे लछनपुर मोड़ के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

ये भी पढ़ें

Car accident: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, मौत, 2 बाइक सवार भी घायल
सुरजपुर
रायपुर सहित 19 जिलों में रफ़्तार का कहर! 8 माह में 2960 जानें गईं, यहां हर मोड़ पर हादसा...(photo-patrika)

CG Road Accident: स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

हादसा इतना भयावह था कि आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। रात का समय होने के कारण पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जांजगीर अस्पताल भिजवाया गया।

हाइवा बरामद, चालक गिरफ्तार

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास और प्रमुख मार्गों पर सर्चिंग के बाद हादसा कारित हाइवा को मड़वा प्लांट के पास खड़ा पाया गया। वाहन चालक मौके से फरार था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सारागांव से गिरफ्तार कर लिया।

अपराध दर्ज, आगे की जांच जारी

जांजगीर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश लगाया जाए, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, अन्य 2 गंभीर रुप से घायल… जानें कैसे हुई दुर्घटना?
बेमेतरा
Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / दर्दनाक हादसा: भारी वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौके पर मौत, बाइक से जा रहा था घर… पुलिस महकमे में शोक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.