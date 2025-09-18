दर्दनाक हादसा: भारी वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौके पर मौत, बाइक से जा रहा था घर… पुलिस महकमे में शोक

CG Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हादसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। ताजा मामला लछनपुर के पास का है, जहां मंगलवार की बीती रात एक तेज रफ्तार हाइवा ने चांपा थाने में पदस्थ आरक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक आरक्षक का नाम प्रहलाद दिनकर था, जो ग्राम तुलसी नवागढ़ निवासी थे। वे चांपा थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। घटना की रात वे रोजाना की तरह अपने ड्यूटी खत्म कर जांजगीर स्थित अपने आवास लौट रहे थे। जैसे ही वे लछनपुर मोड़ के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
हादसा इतना भयावह था कि आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। रात का समय होने के कारण पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जांजगीर अस्पताल भिजवाया गया।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास और प्रमुख मार्गों पर सर्चिंग के बाद हादसा कारित हाइवा को मड़वा प्लांट के पास खड़ा पाया गया। वाहन चालक मौके से फरार था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सारागांव से गिरफ्तार कर लिया।
जांजगीर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश लगाया जाए, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके।